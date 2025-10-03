»Wollen uns nicht kleiner machen als wir sind«:Vorschau 6. Spieltag

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Nach dem überschaubaren Auftritt letzte Woche, wollen wir gegen Ruderting wieder zurück in die Spur findem. Wir wollen vorne mutig und hinten konsequent auftreten um so den nächsten Dreier einzufahren.“

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Durch den fast schon erlösenden Sieg am letzten Wochenende können wir nun wesentlich entspannter zum Derby nach Frauenbiburg fahren. Die Favoritenrolle liegt zwar klar bei ihnen, wobei wir uns nicht kleiner machen wollen als wir sind. Mit der richtigen Einstellung und wenn wir die spielerische Klasse auf den Platz bringen ist definitiv auch gegen den Absteiger was drin!“