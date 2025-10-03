 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Niederbayernderby: Frauenbiburg trifft zuhause auf den FC Ruderting II
Niederbayernderby: Frauenbiburg trifft zuhause auf den FC Ruderting II – Foto: Kroiß

»Wollen uns nicht kleiner machen als wir sind«:Vorschau 6. Spieltag

Frauenbiburg trifft im Derby auf Ruderting +++ Kirchberg empfängt Überacker +++ Alburg reist nach Biberbach

Frauen: Landesliga S
Ruderting II
Kirchberg
Frauenbiburg
Alburg

5. Spieltag der Landesliga Süd: Am Wochenende dürfen sich die Zuschauer erneut auf spannende Begegnungen freuen. Besonders im Fokus steht das Derby zwischen Frauenbiburg und Ruderting, das sinnbildlich für die Brisanz des Spieltags steht.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Frauenbiburg
SV FrauenbiburgFrauenbiburg
FC Ruderting
FC RudertingRuderting II
15:00

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Nach dem überschaubaren Auftritt letzte Woche, wollen wir gegen Ruderting wieder zurück in die Spur findem. Wir wollen vorne mutig und hinten konsequent auftreten um so den nächsten Dreier einzufahren.“

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Durch den fast schon erlösenden Sieg am letzten Wochenende können wir nun wesentlich entspannter zum Derby nach Frauenbiburg fahren. Die Favoritenrolle liegt zwar klar bei ihnen, wobei wir uns nicht kleiner machen wollen als wir sind. Mit der richtigen Einstellung und wenn wir die spielerische Klasse auf den Platz bringen ist definitiv auch gegen den Absteiger was drin!“



So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SC Biberbach
SC BiberbachBiberbach
FC Alburg
FC AlburgAlburg
15:00

Nina Mittrop (Trainerin FC Alburg): „Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen es schaffen, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Trotz der Niederlagen, die wir zuletzt hinnehmen mussten, glauben wir weiterhin an uns und daran, dass wir es wieder schaffen können. Entscheidend ist, dass wir positiv bleiben und mit dieser Einstellung in die nächste Partie gehen. Gegen Biberbach sind wir entsprechend optimistisch und überzeugt davon, dass wir ein gutes Spiel zeigen werden.“


So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
RW Überacker
RW ÜberackerRW Überacker
13:00

Markus Schwirzinger (Trainer SV Kirchberg i. Wald): „Nach unserem Auswärtssieg in Alburg wollen wir zuhause gegen Überacker nachlegen. Kämpferisch und läuferisch hab ich momentan nichts auszusetzen. Im spielerischen Bereich müssen wir jedoch eine Schippe drauflegen. Auf jeden Fall werden wir den bislang auch noch ungeschlagenen Gast nicht unterschätzen.“

