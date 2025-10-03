»Wollen uns nicht kleiner machen als wir sind«:Vorschau 6. Spieltag

5. Spieltag der Landesliga Süd: Am Wochenende dürfen sich die Zuschauer erneut auf spannende Begegnungen freuen. Besonders im Fokus steht das Derby zwischen Frauenbiburg und Ruderting, das sinnbildlich für die Brisanz des Spieltags steht.
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Nach dem überschaubaren Auftritt letzte Woche, wollen wir gegen Ruderting wieder zurück in die Spur findem. Wir wollen vorne mutig und hinten konsequent auftreten um so den nächsten Dreier einzufahren.“
Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Durch den fast schon erlösenden Sieg am letzten Wochenende können wir nun wesentlich entspannter zum Derby nach Frauenbiburg fahren. Die Favoritenrolle liegt zwar klar bei ihnen, wobei wir uns nicht kleiner machen wollen als wir sind. Mit der richtigen Einstellung und wenn wir die spielerische Klasse auf den Platz bringen ist definitiv auch gegen den Absteiger was drin!“
Nina Mittrop (Trainerin FC Alburg): „Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen es schaffen, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Trotz der Niederlagen, die wir zuletzt hinnehmen mussten, glauben wir weiterhin an uns und daran, dass wir es wieder schaffen können. Entscheidend ist, dass wir positiv bleiben und mit dieser Einstellung in die nächste Partie gehen. Gegen Biberbach sind wir entsprechend optimistisch und überzeugt davon, dass wir ein gutes Spiel zeigen werden.“
Markus Schwirzinger (Trainer SV Kirchberg i. Wald): „Nach unserem Auswärtssieg in Alburg wollen wir zuhause gegen Überacker nachlegen. Kämpferisch und läuferisch hab ich momentan nichts auszusetzen. Im spielerischen Bereich müssen wir jedoch eine Schippe drauflegen. Auf jeden Fall werden wir den bislang auch noch ungeschlagenen Gast nicht unterschätzen.“