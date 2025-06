"Wollen uns mit starkem Auftritt eine gute Ausgangslage verschaffen"

Die Bühne ist bereitet, die Ausgangslage klar: Nur der Sieger aus den beiden Duellen zwischen dem FC Holzhausen und dem Türkischen SV Singen darf in der kommenden Saison in der Oberliga Baden-Württemberg antreten. "Die Erwartungen sind wie immer. Wir wollen das Spiel gewinnen", betont FC-Trainer Lukas Foelsch mit Blick auf das mit Spannung erwartete Hinspiel am Samstag um 15.30 Uhr auf heimischem Rasen.