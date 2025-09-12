„Wollen uns mit dem ersten Dreier belohnen“- Vorschau 3. Spieltag

3. Spieltag der Landesliga Süd: Frauenbiburg möchte gegen Wolfratshausen den ersten Saisonsieg einfahren, Kirchberg ist gegen Wacker gefordert. Ruderting will die Euphorie des letzten Wochenendes mitnehmen und erneut punkten. Alburg hofft hingegen auf Zählbares gegen Tabellenführer Thenried.

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Leider müssen wir am Samstag auf zwei Leistungsträgerinnen verzichten. Trotzdem wollen wir mutig auftreten und uns mit dem ersten Dreier belohnen. Wir müssen die gleiche Dominanz wie die lietzen 25 Minuten gegen Überacker zeigen, dann bekommen wir Chancen. Gegen einen starken Gegner wie Wolfratshausen brauchen wir unbedingt Effizienz vorm Tor.“

Frauenbiburg steht am Samstag vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Mit Wolfratshausen wartet ein Team, das seine beiden Auftaktspiele souverän gewonnen hat. Trotzdem geht die Jost-Elf selbstbewusst in die Partie und möchte den ersten Saisonsieg einfahren.

Am Samstag ist die Zweitvertretung des FFC Wacker München zu Gast in Kirchberg. Die Münchnerinnen treten mit vielen jungen und ehrgeizigen Spielerinnen an, die für Tempo und Spielfreude sorgen. Die Gastgeberinnen wollen vor heimischem Publikum dagegenhalten und wichtige Punkte einfahren.

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Mit Wacker München erwartet uns auf heimischem Platz eine Mannschaft, die über viele junge und ehrgeizige Spielerinnen verfügt. Für uns wird es entscheidend sein, kämpferisch und läuferisch an die gute Leistung aus dem Auftaktspiel gegen Frauenbiburg, anzuknüpfen. Leider müssen wir urlaubsbedingt auf Sophie Riepl und Leonie Knötig verzichten.“











Morgen, 17:00 Uhr SV Wilting SV Wilting FC Ruderting Ruderting II 17:00 PUSH

6:1 hieß es vergangene Woche aus Sicht der Rudertingerinnen gegen Bayernligaabsteiger Amicitia München. Eine richtig starke Leistung, die der Mannschaft ordentlich Selbstvertrauen gibt. Genau dieses Selbstvertrauen wollen sie am Wochenende mitnehmen, wenn es gegen Wilting geht.

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Wir nehmen den Schwung und die positive Stimmung aus dem letzten Spiel mit und wollen uns nun die ersten Auswärtspunkte holen. Besonders freut es uns, dass Katharina Stolz und Teresa Schmöller nach Verletzungspause wieder zurück sind. Leider müssen wir diesmal urlaubsbedingt auf Miriam Ertl verzichten.“









So., 14.09.2025, 15:00 Uhr FC Alburg Alburg SV Thenried Thenried 15:00 PUSH