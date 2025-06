„Wollen uns im oberen Drittel festsetzen“: Geretsrieds U23 will mit internem Neuzugang angreifen

Mit viel Vorfreude starten die U23-Fußballer des TuS Geretsried in die Vorbereitung auf die neue Kreisligasaison. „Wir waren letzte Saison schon nicht so schlecht. Mal sehen, wie wir uns dieses Mal schlagen“, sagt Trainer Lukas Haustein, der sich im doppelten Sinne auf einen „guten Konkurrenzkampf“ freut: Zum einen lockt die Liga mit namhaften Gegnern, zum anderen sollte der mit zwei Torhütern und 21 Feldspielern üppig bestückte Kader einen intensiven internen Wettstreit entfachen. „Da habe ich richtig Bock drauf“, sagt der Coach. In seine zweite Saison startet er obendrein mit einem neuen Co-Trainer an seiner Seite; zum „spielenden Co-Trainer“ Christoph Klein gesellt sich der Sendlinger Michael Fritz (Jahrgang 1989), ein Freund Lukas Hausteins.

Nicht nur im Trainerteam, auch im Kader gibt es einige Veränderungen. Das sind mit Max Untch und Adrian Molimo zwei Langzeitverletzte, die wieder eingreifen wollen. Aus der eigenen U19 rücken Torhüter Fabian Sturzu und die Defensivakteure Mladen Radonjic und Lukas Schier auf. Wie bereits berichtet verlässt Fabio Pech den Geretsrieder Bayernligakader und wird nun „Vollzeit für die Zweite Mannschaft spielen“, wie Haustein erklärt. „Das ist für uns natürlich ein sehr guter Neuzugang.“ Demgegenüber stehen drei Abgänge: Julian Schedler wechselt zum Ligakonkurrenten MTV Berg. „Er hat versucht, bei uns in der Ersten Mannschaft zu spielen, das hat nicht geklappt. Deshalb ist nachzuvollziehen, dass er zu seinem Heimatverein zurückkehrt, der ja ebenfalls Kreisliga spielt“, zeigt der Coach Verständnis. Fabian Wieland will seine Karriere beenden und Maxi Zöhren widmet sich nach dem kurze Ausflug in die Fußball-Abteilung wieder ganz dem Eishockey bei den River Rats.