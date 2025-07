„Wollen uns im oberen Drittel festbeißen“: Langengeisling blickt mit sechs Neuzugängen nach vorne

Der FC Langengeisling möchte sich in der kommenden Saison in der Bezirksliga erneut steigern. Dabei sollen auch sechs Neuzugänge helfen.

Der FC Langengeisling hat sich mittlerweile in der Fußball-Bezirksliga etabliert. Und nicht nur das: In der Saison 2023/24 wurden die Geislinger Vierter, in der Saison 2024/25 Dritter. Die logische Folge wäre dann ja eigentlich Platz zwei in der Saison 2025/26.

„Ja genau“, sagt Max Maier, Sportlicher Leiter und aktiver Spieler beim FCL, und lacht. „Spaß beiseite. Für uns geht es – wie in den letzten Jahren – zunächst einmal darum, die Klasse zu halten. Und dann sehen wir weiter.“