„Wollen uns im Mittelfeld etablieren“: Gräfeling bereit für die Kreisliga

Gräfeling – Zwei Vorbereitungen hatte Andreas Gries als Trainer der ersten Mannschaft des TSV Gräfelfing vor diesem Sommer bereits hinter sich gebracht. Beide verliefen nahezu genau nach Plan. Im Sommer 2024 legte das neu zusammengestellte Team mit vielen kräftezehrenden Einheiten den Grundstein für eine erfolgreiche Saison. Im Winter zogen dann noch einmal alle Spieler voll mit, und am Ende der Spielzeit durften die Wölfe als Meister die Rückkehr in die Kreisliga bejubeln.

Grund zur Panik sieht er deshalb aber noch lange nicht. „Grundsätzlich bin ich mit der Vorbereitung zufrieden. Ich wusste, dass wir einige Ausfälle wegen der Urlaubs- und Klausurenphase haben würden, daher haben wir schon Anfang Juli mit dem Training begonnen“, erklärt Gries. Fitnesstechnisch sieht er sein Team auf einem guten Level, neben den Einheiten auf dem Platz gab es auch noch zusätzliche Aktivitäten mit dem Fitnessprogramm „Body Combat“ oder Spinning.

Die dritte Vorbereitung unter Gries‘ Leitung gestaltet sich nun etwas komplizierter. Zwei deutlichen Testspielsiegen stehen bisher drei Niederlagen gegenüber. Bei der Aufstellung musste der Coach immer wieder improvisieren und Spieler auf für sie ungewohnten Positionen einsetzen. Gries selbst half mehrfach aus, am vergangenen Wochenende bei der 1:2 Niederlage beim TSV Arnbach (Kreisliga 1 München) etwa war der 40-Jährige der einzige Ersatzspieler seines Teams. „Wir hatten im vergangenen Sommer eine unglaubliche Aufbruchstimmung, und im Winter waren wir total im Flow. Jetzt pendelt sich das alles ein bisschen ein“, sagt der TSV-Coach.

Was die spielerische Qualität seiner Elf anbelangt, gab es in den Testspielen Licht und Schatten. „Aber wenn ich alle meine Spieler zur Verfügung habe, bekommen wir eine unglaubliche Wucht auf den Platz“, betont Gries. Exemplarisch nennt er den 6:1-Erfolg gegen den Zugspitz-Kreisligisten FC Eichenau vor knapp zwei Wochen.

Emre Yalcin kehrt zurück

Positiv ist für ihn, dass sich der Kader im Vergleich zur Vorsaison kaum verändert hat. „Alle kennen die Abläufe, wir haben nur ein paar kleinere Dinge neu mit eingebracht“, berichtet Gries. Einziger Abgang ist Maximilian Demme (Karriereende), einziger Neuzugang Rückkehrer Emre Yalcin (zuletzt beim Bezirksligisten SpVgg Feldmoching aktiv). In den Vorbereitungsspielen eingesetzt wurde außerdem der noch für die A-Jugend spielberechtigte Youngster Fabian Heinisch.

Klar ist, dass es die Gräfelfinger nun mit stärkeren Gegnern zu tun bekommen als in der vergangenen Spielzeit. In der Kreisliga 2 tummeln sich einige bekannte Namen, etwa der TSV Großhadern, Bezirksliga-Absteiger FC Neuhadern oder die DJK Pasing. Außerdem dürfen sich die Gräfelfinger im Gegensatz zur vergangenen Saison, als sie noch gegen die U23 des TSV Neuried kickten, auf Derbys mit der ersten Mannschaft des Nachbarn freuen.

Sehr ambitioniert scheinen auch der FC Alte Haide München, der in der Vorsaison erst in der Relegation am Aufstieg gescheiterte SV München West und der FC Kosova München. „Ich schätze die Liga sehr stark ein. Das ist fast schon eine erweiterte Bezirksliga“, sagt Gries. Als Aufstiegsfavoriten ganz oben auf dem Zettel hat er Neuhadern und den TSV 1860 München III – den ersten Gegner der Wölfe im Kreisliga-Eröffnungsspiel am Freitagabend in eineinhalb Wochen.

Und das Ziel der Gräfelfinger? „Wir wollen in der Liga ankommen und uns möglichst im Mittelfeld etablieren“, kündigt Gries an. Nach einer intensiven Trainingswoche bekommen seine Spieler am kommenden, testspielfreien Wochenende noch einmal Zeit zum Durchatmen, haben aber eine Laufeinheit zu absolvieren. Am Dienstag in einer Woche steht dann das Pokalspiel beim FC Hertha München an, ehe es am Freitag darauf in der Liga gegen die Münchner Löwen ernst wird.