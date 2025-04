„Wollen uns für das Hinspiel revanchieren“: TSV Gilching/Argelsried ist heiß auf das Derby

Die Vorzeichen haben sich leicht geändert: Anders als in der Hinrunde treffen sich zum Rückspiel am Donnerstag (19.30 Uhr, Kies-Arena) mit dem TSV Gilching-Argelsried und dem SV Planegg-Krailling zwei Fußballteams auf Augenhöhe.

Gilching – Das konnte Christian Rodenwald so nicht stehen lassen: Unter der Woche wurde ihm beim Training von Vereinsmitgliedern schon zum Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd gratuliert. „Noch sind wir nicht durch, im Fußball kann es sehr schnell gehen“, mahnt der Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Neun Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze fünf Spieltage vor dem Saisonende seien „ein gutes Polster, mehr nicht“.

Gewinnen die Gilchinger aber auch an diesem Donnerstag das Derby zu Hause (19.30 Uhr) gegen den SV Planegg-Krailling, müssten schon Himmel und Hölle einstürzen, damit der TSV noch in Gefahr geraten könnte. Doch auch wenn der Landesliga-Absteiger die Partie für sich entscheiden würde, hätte er noch keinen Haken hinter dieser lange so enttäuschenden Spielzeit gemacht. „Wir wollen noch die 40-Punkte-Marke knacken“, verkündet Rodenwald. Dazu fehlen seinen Fußballern mindestens sieben Zähler.

Den ersten Schritt dazu möchten sie am Donnerstag machen. „Wir wollen uns für die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren“, verkündet Rodenwald. Nach einem groben Schnitzer von Kapitän Marco Brand war seine Elf damals früh durch SVP-Torjäger Valentino Gavric ins Hintertreffen geraten und offensiv danach zu harmlos geblieben. Samuel Schewe entschied die Partie mit dem 2:0 Mitte der zweiten Halbzeit. Waren die Planegger damals als Favorit ins Derby gegangen, haben sich die Vorzeichen inzwischen etwas geändert. Zwar trennen beide Mannschaften satte 16 Punkte, doch in der Rückrundentabelle liegen die Gilchinger nur knapp hinter dem so starken Aufsteiger aus dem Würmtal.

„Aktuell sind wir gegen gar keinen Gegner Favorit“

In diesem Kalenderjahr hat der TSV sogar mehr Zähler geholt als die Mannschaft von Trainer Pero Vidak. Die hatte zuletzt mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. „Die Qualität der Mannschaft ist da für das Niveau ganz oben, doch wir haben immer wieder neue Problematiken zu lösen“, hadert Vidak. Viele Leistungsträger sind angeschlagen oder sogar so verletzt, dass sie gar nicht spielen können. „Aktuell sind wir gegen gar keinen Gegner Favorit“, sagt Vidak, für dessen Team es um wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei geht.

Rodenwald hat dennoch großen Respekt vor dem Gegner. „Wenn man sich die Planegger Aufstellung der letzten Spiele ansieht, ist das immer noch eine Topmannschaft“, sagt er. Zudem ist auch der Gilchinger Trainer weiterhin nicht vor Verletzungsproblemen gefeit. Am Samstag erwischte es beim 2:1-Sieg in Wolfratshausen mal wieder den leidgeplagten Sebastian Kraus. „Wir wissen noch nicht genau, was es am Muskel ist. Aber er wird am Donnerstag auf keinen Fall spielen“, sagt Rodenwald.

Immerhin bewiesen die Joker zuletzt, dass der TSV-Coach auf sie bauen kann. Maximilian Hölzl, Maximilian Michl, Yasar Dayik und Sebastian Moosbrugger zeigten beim Auswärtserfolg nach ihren Einwechslungen gute Leistungen. Michl bereitete sogar mit seiner Ablage das Siegtor durch Jonathan Krukow vor. Im Hinterkopf muss Rodenwald aber auch die eigene zweite Mannschaft haben, die akut vom Kreisliga-Abstieg bedroht ist. „Zunächst müssen wir aber den Klassenerhalt schaffen“, stellt er klar.