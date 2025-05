Kaum zu bremsen: Die Gräfelfinger (rote Trikots) enteilten den Planeggern, ein ums andere Mal, so wie hier Simon Edelmann (l.) im Duell mit Guglielmo Statello. – Foto: Michael Schönwälder

„Wollen uns die Krone aufsetzen": Ein Punkt fehlt TSV Gräfelfing noch zum Titel

Der TSV Gräfelfing ballert sich in Richtung Kreisliga.

NK Dinamo München – TSV Gräfelfing 1:10 (0:5) Tore: 0:1 Postmeyer (12.), 0:2 Schöppner (21.), 0:3 Hesse (23.), 0:4, 0:5 Münch (35./FE, 44.), 0:6 Hesse (46.), 1:6 Katic (54.), 1:7 Thiessen (73.), 1:8 Münch (76.), 1:9 Betz (82.), 1:10 Münch (90./FE) Während der deutsche Beitrag beim Eurovision Song Contest „Baller“ am Samstagabend in Basel auf einem nur mittelmäßigen 15. Rang landete, nimmt Platz eins in der Kreisklasse 3 München für den TSV Gräfelfing immer konkretere Formen an. Mit einem 10:1-Kantersieg bei Tabellenschlusslicht NK Dinamo München zementierten die Wölfe am Sonntag ihren Anspruch auf die Meisterschaft.

Die Vorzeichen vor dem Duell in Lochhausen waren angesichts von 40 Punkten Unterschied zwischen beiden Teams eindeutig gewesen. „Trotzdem kann so ein Spiel unangenehm werden, wenn du kein frühes Tor machst“, sagte TSV-Trainer Andreas Gries. Doch es kam anders. Leonhard Postmeyer eröffnete bereits nach zwölf Minuten den Torreigen, und bis zum Schlusspfiff fielen die Treffer nahezu im Zehn-Minuten-Takt. Tim Schöppner, Max Hesse mit einem Doppelpack, Johannes Münch mit gar vier Toren, davon zwei Elfmeter, Felix Thiessen und Maximilian Betz trugen sich neben Postmeyer in die Torschützenliste ein. „Wir haben die Breite des Platzes genutzt, clever und ganz simpel Fußball gespielt. Der Sieg war in der Höhe verdient und hätte auch noch höher ausfallen können“, sagte Gries zufrieden. Trotz der deutlichen Führung schalteten die Gäste zu keinem Zeitpunkt in den Verwaltungsmodus. „Die Jungs, die reingekommen sind, haben auch noch mal angeschoben“, lobte der Trainer. Ab der 73. Minute agierte der TSV zudem in Überzahl, nachdem ein Dinamo-Spieler gegen Deniel Mitrov nachgetreten hatte.