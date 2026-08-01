"Wollen uns auch in diesem Jahr tabellarisch wieder steigern" FuPa-Sommercheck mit dem VfL Wahrenholz von NB · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfL Wahrenholz Instagram

Noch etwa eine Woche bis zum Ligastart in den Bezirksligen Braunschweigs. Noch einmal Zeit für die Vereine ein kleines Fazit zur letzten Saison zu ziehen und auf die kommende Saison zu blicken mit dem FuPa-Sommercheck. Marcel Neumman, Trainer vom VfL Wahrenholz gab ein paar Updates zu seinem Team.

1.⁠ ⁠Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Neumann: Wir sind insbesondere mit der Rückserie sehr zufrieden gewesen. Am Ende sind wir acht Spiele in Folge ungeschlagen geblieben und haben unser Ziel, uns im Vergleich zur Vorsaison zu verbessern, erreicht.



2.⁠ ⁠Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren die Highlights? Neumann: Wir haben am 5.7. mit der Vorbereitung begonnen. Vorweg haben die Spieler über 10 Tage einen Laufplan in Eigenregie absolviert. Highlights sind unser Trainingslager am Arendsee, die Sportwoche in Vorhop, wo wir einen deutlichen Finalsieg erreichen konnten und der Kühl Cup in Calberlah, wo wir erstmalig ins Finale eingezogen sind. Außerdem sind wir zum Abschluss der Vorbereitung zu einem besonderen Mannschaftsabend bei Familie Meyer eingeladen.