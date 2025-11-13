Coach Philip Messingschlager und sein FSV Erlangen-Bruck wollen im kommenden Duell weitere drei Punkte vor der Winterpause einfahren. – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

»Wollen und müssen gewinnen« – Bruck peilt nächsten Sieg an Spitzenmannschaft empfängt formstarken Aufsteiger +++ Messingschlager warnt vor Burgebrachs physischer Stärke

Der FSV Erlangen-Bruck will seine starke Hinrunde mit einem weiteren Erfolg abrunden. Am 20. Spieltag der Landesliga Nordost trifft die Mannschaft von Spielertrainer Philip Messingschlager auf den TSV Windeck 1861 Burgebrach – einen Aufsteiger, der zuletzt mit Einsatz und Effizienz zu überzeugen wusste. Nach dem 2:1-Erfolg in Buch will Bruck im Heimspiel nachlegen, um weiter in Schlagdistanz zur Tabellenspitze zu bleiben.

Mit dem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg beim TSV Buch hat der FSV Erlangen-Bruck seine Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauert. Nach Treffern von Samuel Arles und Daniel Lustig kletterte das Team auf 40 Punkte und festigte Rang drei hinter den Spitzenklubs Ammerthal und Münchberg. Trainer Philip Messingschlager zeigte sich nach dem Spiel zufrieden:

„Mit dem Ergebnis sind wir natürlich sehr zufrieden. Wir bewegen uns jetzt in der heißen Phase kurz vor der Winterpause, wo es einfach wirklich nur noch um Punkte geht, wenn man oben dranbleiben will. Und das haben wir bisher geschafft.“