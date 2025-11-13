»Wollen und müssen gewinnen« – Bruck peilt nächsten Sieg an

Der FSV Erlangen-Bruck will seine starke Hinrunde mit einem weiteren Erfolg abrunden. Am 20. Spieltag der Landesliga Nordost trifft die Mannschaft von Spielertrainer Philip Messingschlager auf den TSV Windeck 1861 Burgebrach – einen Aufsteiger, der zuletzt mit Einsatz und Effizienz zu überzeugen wusste. Nach dem 2:1-Erfolg in Buch will Bruck im Heimspiel nachlegen, um weiter in Schlagdistanz zur Tabellenspitze zu bleiben.
Mit dem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg beim TSV Buch hat der FSV Erlangen-Bruck seine Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauert. Nach Treffern von Samuel Arles und Daniel Lustig kletterte das Team auf 40 Punkte und festigte Rang drei hinter den Spitzenklubs Ammerthal und Münchberg. Trainer Philip Messingschlager zeigte sich nach dem Spiel zufrieden:
„Mit dem Ergebnis sind wir natürlich sehr zufrieden. Wir bewegen uns jetzt in der heißen Phase kurz vor der Winterpause, wo es einfach wirklich nur noch um Punkte geht, wenn man oben dranbleiben will. Und das haben wir bisher geschafft.“
Sportlich war die Partie in Buch zwar kein fußballerischer Leckerbissen, aber genau das, was man von einem Spitzenteam in dieser Phase erwartet: kompakt, zweikampfstark und abgezockt. „Es war vermutlich nicht das beste Spiel von uns, aber das, was es braucht, um gegen eine Mannschaft zu gewinnen, die im Abstiegskampf ist, haben wir alles gezeigt. Wir haben den Gegner früh unter Druck gesetzt und super verteidigt“, lobte Messingschlager seine Mannschaft.
Mit nun 40 Punkten steht Bruck dort, wo man stehen will – in direkter Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Um diesen Kurs zu halten, soll nun gegen den TSV Windeck 1861 Burgebrach der nächste Sieg folgen. Doch der Spielertrainer weiß, dass die Aufgabe alles andere als einfach wird: „Burgebrach hat im Hinspiel zwar 6:3 verloren, aber damals haben ihnen viele wichtige Spieler gefehlt. Jetzt sieht man, dass sie in der Liga angekommen sind und verdient über dem Strich stehen. Sie spielen körperlich, haben ihre Qualitäten und das stellen sie seit Wochen unter Beweis.“
Die Gäste aus Burgebrach reisen mit Rückenwind an. Das Team von Spielertrainer Bernd Baier besiegte zuletzt die SpVgg Mögeldorf 2000 mit 2:1. Nach frühem Rückstand drehten Marcel Kutzelmann und Michael Zirkel mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten die Partie und sorgten für den sechsten Saisonsieg. Damit kletterte der Aufsteiger auf Platz 14 und verschaffte sich etwas Luft im Tabellenkeller.
Für Messingschlager und seine Mannschaft gilt es, konzentriert und geduldig zu bleiben. „Wir spielen zu Hause und mit den Ansprüchen, die wir an uns selbst haben, wollen und müssen wir gewinnen“, so der Coach, der gleichzeitig warnt: „Es wird ein enges Spiel, da müssen wir wirklich an unsere Leistungsgrenzen gehen.“
Der FSV will dabei auch das Momentum nutzen, um sich vor der Winterpause eine optimale Ausgangsposition im Aufstiegsrennen zu sichern. „Diese drei Spiele werden noch entscheidend sein, um in Schlagdistanz zu bleiben über die Winterpause. Dafür werden wir alles tun.“
Der komplette 20. Spieltag der Landesliga Nordost: