"Wollen spielerisch eine Schippe drauflegen" FuPa Baden Wintercheck +++ VfB Allfeld 1936

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Wenn man sich neben den Punkten das Torverhältnis ansieht (17:32), dann hat man sicherlich zu wenige Tore geschossen, im Vergleich zu den erhaltenen Gegentreffern und auch mit Blick auf die Tabellennachbarn. Es gilt aus einer stabilen Defensive heraus öfter den Gegner unter Druck zu setzen und sich die notwendige Anzahl an Torchancen herauszuspielen. Dafür muss durch eine gute Rückrundenvorbereitung aber erstmal die notwendige Kondition erarbeitet werden.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Nein, bisher leider nicht. Nachdem in der abgelaufenen Saison nur durch die Relegation die Klasse gehalten werden konnte, wollte man diese Runde nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Auch wenn sich die personelle Lage etwas gebessert hat, musste man doch in zu vielen Spielen immer noch improvisieren und hat deshalb unter dem Strich zu wenige Punkte für dieses Vorhaben eingefahren.

Wenn ein Spieler für seine Entwicklung hervorgehoben werden müsste, wer wäre es und warum?

Da kann können wir uns nur stoisch jeden Winter wiederholen, beim VfB Allfeld steht zuallererst der Teamgedanke, daher gibt es hier niemanden einzeln hervorzuheben.

Gibt es ein besonderes Highlight in der Vorbereitung?

Etwas Bestimmtes ist nicht geplant. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und viele Einheiten auf dem Rasen stattfinden können. Ansonsten werden wir das Beste draus machen.

Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Die Spiele offensiver gestalten und dadurch mehr Torchancen kreieren. Dadurch soll unser Spiel auch für die Zuschauer wieder attraktiver werden.

Wie habt ihr die WM in Katar verfolgt und was denkt ihr im Nachgang darüber?

Teilweise im Sportheim in großer Runde am Beamer, aber die Resonanz und die Begeisterung waren für eine WM sehr differenziert. Man hat schon gemerkt, dass es nicht in den Zeitgeist passt, eine WM um jeden Preis auf diese Art und Weise auszurichten.