»Wollen sorgenfreie Saison spielen«: Drei Neue für "Deandorf"

"Dass uns alle Spieler, obwohl der eine oder andere heiß umworben war, die Treue halten, freut uns riesig. Das ist ein starkes Zeichen", freut sich TSV-Manager Thomas Anetzberger, der auch über die Neuverpflichtungen sehr stolz ist. Mit Fabian Hoffmann kehrt ein altbekanntes Gesicht zurück .Der 27-Jährige, der als Jungspund 28 Landesligaeinsätze für den TSV Waldkirchen absolvierte, ist in "Deandorf" ein altbekanntes Gesicht, denn der Defensivakteur trug bereits zwischen 2022 und 2024 das TSV-Trikot. In dieser Zeit feierte der Klub zwei Aufstiege, an denen Hoffmann als Leistungsträger einen gewichtigen Anteil hatte. "Dass Fabian zu uns zurückkehrt, ist eine super Sache. Mit seiner Erfahrung und Qualität wird er unsere Hintermannschaft stabilisieren", ist Anetzberger überzeugt.







Der 20-jährige Jonas Mauritz ließ beim Kreisklassen-Meister SG Thyrnau / Kellberg mit guten Leistungen aufhorchen und will nun den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Entwicklung gehen. "Jonas ist ein technisch starker Spieler, der offensiv variabel einsetzbar ist. Er wird den Konkurrenzkampf im Angriff beleben", sagt Anetzberger. Ein ganz junger Kicker ist Paul Kinateder, der als vielversprechendes Talent gilt. "Paul hat bereits vor seinem Wechsel nach Hauzenberg bei uns im Nachwuchs gespielt. Er kann sowohl auf der Sechser-Position wie auch als Außenverteidiger eingesetzt werden. Ein Spieler mit richtig viel Potenzial", meint Anetzberger, der sich mit seinem Klub weiter in der Bezirksliga etablieren möchte: "Uns steht ein deutlich größerer Kader als in der Vorsaison zur Verfügung. Das stimmt uns positiv, dennoch wird uns nichts geschenkt werden. Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen und nicht in den Abstiegskampf verwickelt werden."









In der zweiten Mannschaft übernimmt der langjährige Juniorentrainer Thomas Mauritz und folgt damit auf Tobias Sexlinger und Christian Stemplinger, die dem Verein jedoch weiter als Spieler erhalten bleiben. "Mit unserer Zweiten wollen wir in der A-Klasse eine ordentliche Rolle spielen und besser als in der abgelaufenen Saison abschneiden", informiert Anetzberger.