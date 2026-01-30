"Wollen so lange wie möglich oben dranbleiben"

Unsere Ziele wurden in den ersten zehn Spielen erreicht. Leider mussten wir wieder einmal einem überdimensionalen Verletzungspech Rechnung tragen und sind in der zweiten Hälfte etwas von unseren Zielen zurückgefallen. 2026 sollte sich die angespannte Situation gerade bei den Leistungsträgern hoffentlich wieder etwas entspannen. Fünf Kreuzbandrisse in anderthalb Jahren sprechen eine deutliche Sprache.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Wir verzeichnen einen Abgang sowie einen Zugang. Ohne große finanzielle Mittel ist es immer schwierig etwas auf seine Seite zu ziehen. Auf der Trainerposition gehen wir mit Luke Mellor anstatt des zurückgetretenen Hermann Guckenhan ins Rennen 2026.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Im Großen und Ganzen gab es keine Überraschungen. Außer dass im Tabellenkeller einige Mannschaften auftauchen die ich dort nicht erwartet hätte.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir wollen unsere junge Mannschaft, wenn möglich endlich verletzungsarm, weiterentwickeln und so lange wie möglich oben dranbleiben.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Zur Weltmeisterschaft kann ich wenig sagen. Ich halte es für grenzwertig, dass man ein Turnier in drei klimatisch völlig verschiedenen Zonen durchführt. Aber bei der FIFA geht es anscheinend schon lange nicht mehr um das rein Sportliche. Es werden sich die üblichen Verdächtigen um den WM-Titel rangeln. Deutschland gehört meiner Meinung nach nicht dazu. Viertelfinale sollte aber drin sein bei der Vorrundengruppe.