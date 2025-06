„Wollen sie gleich unter Druck setzen“: SV Raisting II vor Relegation zuversichtlich

Die Relegations-Experten aus Raisting starten ihr nächstes Abenteuer. Zum vierten Mal in sechs Jahren endet ihre Saison mit K.o.-Spielen zwischen Kreisklasse und A-Klasse. 2019 gegen Rott sowie im vergangenen Jahr gegen Habach II sicherten sich die Raistinger über diesen Umweg den Klassenerhalt. 2022 gegen Oberau/Farchant stiegen sie ab. Für Trainer Roland Perchtold ist es die zweite Relegation in Chefposition nach 2019. Was er für Spiele dieser Art mitgenommen hat: „Ich hoffe, dass wir nicht zu nervös sind.“

Doch dagegen hat der SVR die eine oder andere Absicherung im Kader am heutigen Mittwoch zu Hause gegen den FC Bad Kohlgrub (18.30 Uhr). Der frühere Bayernliga-Torjäger Ludwig Huber – mittlerweile 38 Jahre alt – kehrt pünktlich aus dem Urlaub zurück. Aus der Bezirksliga-Mannschaft stößt zudem Markus Riedl hinzu. „Unterschiedsspieler“ nennen sie Kicker wie ihn, technisch beschlagen, ausgestattet mit jeder Menge Bezirksliga-Erfahrung und ein guter Mitspieler obendrein. „Der will spielen, der ist richtig heiß. Da wäre ich ja verrückt, wenn ich den nicht von Anfang an bringen würde“, sagt sein Trainer. Er ist der einzige Kicker aus dem Dunstkreis der Bezirksliga, der spielberechtigt ist. Alle anderen haben in der Rückrunde zu viele Partien für den SVR von Anfang an absolviert.

Am Montagabend trafen sich die Raistinger nochmals für einen kleinen Aufgalopp. Es ging erstaunlich wenig um den Gegner. „Die Mannschaft kenne ich nicht“, sagt Roland Perchtold. Vergangene Saison gab es zwar noch direkte Duelle, allerdings hatten die Ammertaler da noch nicht ihre jungen Wilden regelmäßig auf dem Feld. Vier A-Jugendliche bilden die Brücke vom Gestern ins Heute. Lange profitierte Bad Kohlgrub von seiner exzellenten Nachwuchsarbeit Anfang der 2000-er-Jahre herum. Für die Männer ging’s bis in die Bezirksliga hinauf, ehe der Verfall schrittweise einsetzte.

Die Überbleibsel – Spielertrainer Markus Burkart oder Kapitän Maximilian Meditz – kicken noch heute und sind gerade dabei, dem Klub neues Leben einzuhauchen. Bad Kohlgrubs große Stärken sind Zusammenhalt und ein hohes Maß an Kreativität wie individueller Klasse in der Offensive. Hinten allerdings haben sie nicht die schnellsten Leute – und im Laufe der Saison 40 Gegentore kassiert. Diesen Hebel will Perchtold ansetzen, seine flinken wie flotten Außen in Szene bringen. Gleich in den ersten 20 Minuten des Hinspiels soll ein Tor her. „Wir wollen sie gleich unter Druck setzen und das Spiel machen“, betont der SVR-Coach.

Kurios an der Ausgangslage: Weil Haunshofen und Erling-Andechs am letzten Spieltag siegten, rutschte Raisting trotz seines hart erkämpften Unentschiedens gegen die zu diesem Zeitpunkt die Tabelle noch anführende SG Antdorf/Iffeldorf einen Platz nach hinten – und profitierte trotzdem davon. Erstens, weil Bad Kohlgrub wie der vermeintlich leichtere Gegner aus der A-Klasse im Vergleich zur SG Söcking/Starnberg, gegen die jetzt der SV Haunshofen antritt, daherkommt. Zweitens, weil’s eine großzügige Lieferung aus Murnau gab. „Die haben uns ein paar Kisten hergestellt“, sagt Roland Perchtold. Das 2:2 in den Schlussmomenten gegen Antdorf/Iffeldorf machte die Reserve des Landesligisten zum Meister.

Nicht mehr gerechnet mit Aufholjagd

Perchtold selbst rechnete nicht mit einer Aufholjagd nach 0:2-Rückstand. Er hatte bereits direkt nach der Halbzeit begonnen, wichtige Spieler auszuwechseln, um sie für die Relegation zu schonen. „Das war durch für mich“, sagt Perchtold. Mit dem 1:2 von Lukas Matz habe sich die Partie komplett auf den Kopf gestellt. Die Schlüsselszene – den Elfmeter in Minute 87 – hat er sich im Video nochmals angeschaut und sagt: „Kontakt war da. Den kann man geben, muss man aber nicht.“ Hinterher tröstete er die Antdorfer. „Mir haben sie leidgetan.“ Auch im Wissen, dass es in der Relegation sie selbst treffen kann, wenn alles schief läuft.