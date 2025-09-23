„Wollen sie ärgern“ – Fortuna Bonn empfängt Alemannia Aachen im Pokal

In der ersten Runde hat Alemannia Aachen den 1. FC Düren ausgeschaltet. Nun geht die Reise in den Sportpark Nord gegen Fortuna Bonn. – Foto: Gerhard Hannappel

Der Dienstagabend im Sportpark Nord verspricht ein Fußballfest zu werden: Fortuna Bonn empfängt in der zweiten Runde des Mittelrheinpokals den Drittligisten Alemannia Aachen. Für die Bonner, die in der Landesliga 1 nach vier Spieltagen mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz stehen, ist es das große Los. In der ersten Runde setzte sich die Paradiso-Elf mit 1:0 gegen den SV Schlebusch durch. Gegner Aachen steckt in der 3. Liga mit sieben Punkten aus sieben Spielen zwar selbst im unteren Tabellendrittel, geht aber selbstredend als haushoher Favorit in die Partie.

Heute, 19:30 Uhr SC Fortuna Bonn - Alemannia Aachen. „Selbstverständlich ist bei so einem Highlight, so einem Erlebnis die Vorfreude riesig. Im ganzen Verein, bei Spielern, Staff, Funktionären. Das ist etwas Besonderes, dass man Alemannia Aachen zu Gast hat in einem Pflichtspiel. Da freuen wir uns riesig drauf", beschreibt Fortuna-Trainer Dario Paradiso die Stimmung im Verein als außergewöhnlich.

Paradiso: "Da sind wir alle realistisch genug" Mit Blick auf die eigene Tabellensituation trennt Paradiso klar zwischen Ligaalltag und Pokalstimmung: „In der Liga läuft es punktetechnisch noch nicht so gut. Ich hoffe, dass wir das bald auch verbessern können. Man muss das auch differenzieren. Das wissen wir alle, dass ein Drittligist natürlich andere Möglichkeiten hat, andere Spieler, andere Qualität. Auch wenn sehr wahrscheinlich morgen eine Niederlage zustande kommen wird. Das wissen wir alle, da sind wir alle realistisch genug. Aber das wird den Ligabetrieb, die Moral nicht beeinflussen. Ganz im Gegenteil, du kannst nur gewinnen, wenn du ein knappes Ergebnis erzielst und knapp verlierst. Dann ist das schon ein Pluspunkt für die Moral, auch für das kommende Spiel in Brauweiler. Was natürlich viel wichtiger ist, der Liga-Alltag. Aber negativ wird das keinen Einfluss haben.“