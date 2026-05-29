„Wollen Schwung mitnehmen“: Vichttal will Bornheim-Lauf stoppen

Bornheim-Coach Patrick Schmitz geht am Sonntag in sein letztes Heimspiel als SSV-Coach. – Foto: LaBima

Mit einem 3:2-Erfolg über Rivale Siegburger SV 04 hat der VfL Vichttal am Pfingstmontag ein echtes Statement gesetzt. Durch den Erfolg gegen den direkten Konkurrenten beträgt der Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz lediglich drei Punkte. Der Viertplatzierte um Chefcoach Arandjel Avramovic muss im letzten Auswärtsspiel der Saison zu Top-Aufsteiger SSV Bornheim, der nach vier Siegen in Serie als formstärkstes Team der Liga in der Spieltag geht. SSV-Coach Patrick Schmitz – für den es das vorerst letzte Heimspiel in Bornheim sein wird – erhofft sich einen gelungenen Abschied in der heimischen Provinzial-Arena.

Wie sehr die Schmitz-Elf in dieser Spielzeit wirklich gereift ist, zeigen insbesondere die jüngsten Begegnungen: Sowohl gegen den SV Eintracht Hohkeppel (3:1), den SC Fortuna Köln II (3:0), den 1. FC Düren (4:2) und den FC Pesch (2:0, Nichtantritt Pesch) ging der SSV als Sieger vom Platz. Die positive Entwicklung seiner Elf freut allen voran den im Sommer scheidenden Übungsleiter, der vor seinem letzten Heimspiel am Sonntag lobende Worte an seine Mannen richtet:

Einzig zwei Landesliga-Spielzeiten brauchte der SSV Bornheim, um unter der Leitung von Chefcoach Patrick Schmitz den nächsten Schritt in Richtung Mittelrheinliga zu gehen. Und das Premierenjahr in der fünfthöchsten Spielklasse hätte besser kaum laufen können: Nach 28 absolvierten Partien weist der SSV 43 Punkte auf und rangiert auf dem achten Tabellenplatz. Im Gegensatz zu Mitaufsteiger Sportfreunde Düren haben die Blau-Weißen den Klassenerhalt längst unter Dach und Fach gebracht.

„Unsere Formkurve zeigt deutlich nach oben, das macht mich extrem stolz. Wir haben die ersten fünf Spiele der Saison noch verloren und sind mittlerweile reifer und besser geworden. Ich bin extrem stolz, auch weil das jetzt meine letzte Halbserie war“, zeigt sich der 34-Jährige hochzufrieden. Mit Blick auf die anstehenden Aufgabe gegen Top-Team Vichttal, das lange Zeit im Aufstiegskampf mitmischte, schreckt der Übungsleiter keineswegs zurück: „Unsere Zielvorgabe ist ganz klar: Persönlich ist es mein letztes Heimspiel, ich will das Spiel nochmal genießen. Auch für einige langjährige Wegbegleiter ist es das letzte Heimspiel. Deshalb wollen wir einmal mehr beweisen, dass wir gegen Top-Gegner liefern können.“ Bereits vor geraumer Zeit hatte der Chefcoach angekündigt, sein Amt nach sechs Jahren zum Saisonende niederzulegen. Den SSV Bornheim führte Schmitz in dieser Zeit von der Bezirksliga bis in die Mittelrheinliga.

Talic: „Wollen Schwung von Siegburg-Erfolg mitnehmen“

Dass das Vorhaben der Bornheimer jedoch alles andere als leicht umzusetzen ist, steht außer Frage. Schließlich trifft der Liga-Neuling auf eines der konstantesten Teams der Liga, das mit 56 eroberten Zählern auf dem vierten Tabellenplatz steht. Am Pfingstmontag gelang dem VfL im Top-Spiel gegen Tabellennachbar Siegburg ein bedeutender 3:2-Erfolg, womit Rang zwei noch in Reichweite ist. Um am Ende tatsächlich noch als Vizemeister über die Ziellinie zu gehen, braucht es in den letzten beiden Duellen jedoch die volle Ausbeute, was auch Co-Trainer Sanjin Talic klarstellt:

„Wir wollen den Schwung des Siegburg-Erfolgs mitnehmen und die maximal mögliche Platzierung erreichen. Dazu ist unser Ziel, die 60-Punkte-Marke zu knacken, um einen starken Punkteschnitt von 2,0 zu ergattern“, gibt der 45-Jährige die Marschroute für den Saisonendspurt klar vor. Dass der Favorit nicht zuletzt ob des besonders fordernden 2:1-Erfolgs im Hinspiel besonderen Respekt vor dem anstehenden Gegner hat, hebt der Trainerassistent ebenfalls deutlich hervor: „Der SSV Bornheim spielt eine beachtliche Saison. In der Rückrunden-Tabelle haben wir nur einen Punkt Vorsprung, zudem war das Hinspiel ein enges, temporeiches und emotionales Duell“, weiß Talic und schlussfolgert: „Das erwarten wir jetzt auch auf dem engen Platz.“

Bornheim ohne Reuschenbach und Tasoji

Ob der zuletzt einwandfreien Form der beiden Mannschaften ist eine Favoritenrolle kaum auszumachen. Zudem können sowohl der SSV Bornheim als auch der VfL Vichttal im Tableau noch klettern. Die Hausherren könnten mit einem Heimdreier auf den siebten Rang springen, wohingegen Vichttal wie bereits erwähnt Rang zwei anpeilt. Auch personell gesehen können beide Teams nahezu aus dem Vollen schöpfen. Aufseiten des Gastgebers gibt es jedoch neben dem Langzeitverletzten Hossein Tasoji einen weiteren Ausfall zu beklagen. Mittelfeld-Akteur Luca-Maximilian Reuschenbach bleibt aufgrund eines kürzlich zugezogenen Muskelbündelrisses die Chance verwehrt, in seinem letzten möglichen Heimspiel für den SSV auf dem Rasen aufzulaufen.

Ob es dann am Wochenende zu einem ähnlich spannenden Auftritt wie beim 2:1 im Hinspiel kommt, bleibt abzuwarten. Damals behielt Vichttal durch Treffer von Nuredin Ali Khan und Dogukan Türkmen knapp die Oberhand. Anstoß der Neuauflage am Sonntag ist um 15:30 Uhr.