Orientierung bietet bedingt die Abschlusstabelle der Vorsaison 2025/26: Der SC Hainberg beendete diese als Vizemeister mit 63 Punkten aus 30 Spielen (19 Siege, 6 Unentschieden, 5 Niederlagen) und einer starken Bilanz von 72 erzielten Treffern bei nur 34 Gegentoren.

Die SG Bergdörfer schloss die vorherige Spielzeit auf Platz 8 ab (39 Punkte, 11 Siege, 6 Unentschieden, 13 Niederlagen) und weist mit 72 Toren ebenfalls eine offensive Stärke auf, kassierte jedoch mit 61 Gegentoren deutlich mehr.

Fabio Fröchtenicht, Trainer der SG Bergdörfer, sieht seine Mannschaft gut vorbereitet und setzt auf die Unterstützung der heimischen Kulisse. „Wir freuen uns auf den Saisonauftakt und darauf, mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit zu starten“, sagt Fröchtenicht. Durch das Sportfest in Fuhrbach erwarte man „eine gute Kulisse“ und damit „einen schönen Rahmen für das erste Saisonspiel“.

Das sportliche Ziel ist klar definiert: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen positiv in die Saison starten.“ Dabei weiß Fröchtenicht, dass mit dem SC Hainberg ein guter Gegner wartet. Entscheidend sei jedoch der Fokus auf die eigene Leistung: „Wir wollen von Beginn an bereit sein, unsere Prinzipien auf den Platz bringen und unser Spiel durchziehen.“

Es wird darum gehen, sich nicht vom Gegner dominieren zu lassen, sondern das eigene Spiel selbstbewusst umzusetzen. Die Mannschaft soll von der ersten Minute an präsent sein und die eigenen Stärken in den Vordergrund stellen.

SC Hainberg Trainer Timm Wünsch zum Spiel: "Wir freuen uns! Endlich geht’s wieder los. Wir sind froh einen Großteil des Kaders vom letzten Jahr wieder in Blau-Schwarz sehen zu können und freuen uns auf die Neuzugänge, die uns bereichern. Vor uns liegt eine anstrengende und spannende Saison, da sind wir heiß, endlich angreifen zu können. Bergdörfer ist ein schwerer Brocken zum Auftakt, der uns alles abverlangen wird. Wir gehen hochmotiviert und mit ganzer Energie in diese erste von dreißig Aufgaben."

Mit einem Selbstvertrauen, das aus der Vorbereitung und dem Heimvorteil in Fuhrbach schöpft, geht die SG Bergdörfer in die Partie gegen den SC Hainberg. Anpfiff ist um 16:00 Uhr.