Kai Schusters und sein FC Hennef will den ersten Sieg der Saison gegen die U23 von Fortuna Köln. – Foto: Boris Hempel

"Wollen offensiv unsere Stärken suchen" – Hennef empfängt Fortunas U23 Kleefisch: „Hennef ist ein Urgestein der Liga“ Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Fortuna Köln II FC Hennef 05

Der FC Hennef wartet nach zwei Spieltagen in der Mittelrheinliga noch auf den ersten Sieg. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Königsdorf und der 1:4-Niederlage in Hohkeppel will die Mannschaft von Trainer Nils Teixeira am Sonntag gegen die U23 von Fortuna Köln den ersten Dreier einfahren. Die Fortuna hat drei Punkte auf dem Konto: einem späten 1:0-Sieg in Pesch folgte zuletzt eine unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen Vichttal.

"Der Ärger von Hohkeppel ist längst verflogen, da ist ein Haken dran", blickt Frank Fußhöller, sportlicher Leiter des FC Hennef, auf die Ärgernisse des vergangenen Wochenendes zurück und fügt hinzu: "Jetzt kommt Fortuna Köln und zu Hause wollen wir natürlich punkten.“ Besonders die Mischung aus Erfahrung und Talent bei der Fortuna hebt er als großen Pluspunkt hervor: „Es ist eine junge, spielstarke Mannschaft, die ein Gerüst von erfahrenen Leuten hat, mit Weber in der Innenverteidigung, Gjorgji Antoski, der im Mittelfeld die Strippen zieht und mit Sicherheit der spielentscheidende Mann ist. Der Rest der Truppe von Fortuna neu zusammengestellt mit wilden und jungen, talentierten Fußballern, die auf jeden Fall das Zeug haben, Mittelrheinliga zu spielen.“ Fußhöller: "Unser Spiel audrücken"

Fußhöller erwartet eine "knackige Aufgabe", da die erste Mannschaft von Fortuna Köln am kommenden Wochende spielfrei ist um man nicht genau sagen könne, wie die Mannschaft aussehen wird. „Darüber hinaus hat die U23 ein neues Trainerteam mit Iraklis Metaxas, einer der erfahrensten Trainer der Liga", so Fußhöller. Der Schlüssel zum Erfolg sei aber klar: „Wir müssen an unserer Marschroute festhalten und offensiv unsere Stärken suchen, den Gegner entsprechend hoch anlaufen und mit Freude und Spaß unser Spiel denen aufdrücken, dann wird mit Sicherheit was drin sein.“ Personell fehlen Hennef Burak Mus (Syndesmosebandriss) und Abdul Bancé (Sprunggelenksverletzung). "Ansonsten sind wir vollzählig und haben alle Mann an Bord. Mit viel Spielfreude werden wir, wenn die Jungs alles in die Waagschale werfen, dann auch in einem Heimspiel den ersten Dreier der Saison einzufahren, das wird unser Ziel sein“, erklärt Fußhöller.