"Wollen nicht nach Tabellenplatz schauen"

Auf die U17 des 1.FC Saarbrücken kommt am Samstag (14 Uhr, Rasenplatz 6, An der Fasanengartenmauer) auf den Tabellenzweiten Karlsruher SC. Für FCS-Trainer Sven Borgard spielt der Tabellenplatz des Gastgebers aber keine grosse Rolle. "Wir richten uns nicht so sehr nach dem Rang des Gegners, wir wollen ja unsere Entwicklung weiter vorantreiben, was uns in den meisten Spielen ja auch gelungen ist. Wir hatten zuletzt ja eine herausragende Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt, daran wollen wir nun auch in Karlsruhe anknüpfen. Allerdings müssen wir in der Defensive umbauen, wo nun Spieler zum Zug kommen, die sonst nicht so oft spielen", sagte Trainer Sve Borgard. Torwart Leonard Vasilchenko hat sich die Hand verstaucht und Joel Davis Nijeya Happi wird in Karlsruhe auch nicht zur Verfügung stehen.