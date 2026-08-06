„Wollen natürlich mit einem Sieg in die neue Saison starten“

– Foto: Jörg Struwe

Nach einem ersten Härtetest im Pokal startet der Heeslinger SC am kommenden Wochenende in die neue Saison. Im ersten Spiel gastiert die Elf von Nico Matern beim Aufsteiger SC Hemming-Westerfeld. Anpfiff der Partie ist Samstag um 16 Uhr.

Nico Matern hat ein Ziel fest vor Augen. „Wir wollen gut in die Saison starten. Das heißt für mich: Wir wollen das Spiel in jedem Fall gewinnen und die drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen“, so der HSC-Coach, der die Niederlage im Pokalspiel mittlerweile abgehakt hat.

„Im ersten Moment war ich nach dem Spiel gegen Spelle sehr unzufrieden, aber ich habe mir die Partie nochmals im Video angeschaut und ich muss mein Urteil grundlegend revidieren. Wir haben viele Sachen richtig gut gemacht, aber im letzten Drittel gab es die ein oder andere Fehlentscheidung, so dass wir uns nicht mit einem Tor belohnen konnten“, sagt der Trainer, der gegen Spelle auch in personeller Hinsicht improvisieren musste, denn aufgrund von Urlaub und Verletzungen mussten eine ganze Reihe von Stammspielern ersetzt werden.

„Wenn man diese Überlegungen einbezieht, fällt das Gesamtfazit deutlich positiver aus“, so Matern, der sich sicher ist, dass sich seine Mannschaft nochmals zu steigern weiß. Und auch in personeller Hinsicht ist die Ausgangsposition positiv. Zwar fehlen verletzungsbedingt Neuzugang Abdulai Barrie, Tom Trebin und Julian Seepolt, ansonsten gibt es aber keine Ausfälle zu beklagen. „Am Samstag können wir schon fast in Bestbesetzung antreten“, freut sich Mattern auf die kommende Aufgabe.

Gegner SC Hemmingen-Westerfeld ist nicht zu unterschätzen



Zu unterschätzen ist der Aufsteiger aber keinesfalls. Zwar schied die Mannschaft von Tim-Henrik Hoffmann am vergangenen Wochenende ebenfalls im Pokal aus, doch gegen den Lüneburger SK musste man sich erst im Elfmeterschießen geschlagen geben. Zudem hat sich der Verein, der vor den Toren der Landeshauptstadt angesiedelt ist, zu Saisonbeginn auf mehreren Positionen verstärkt.

Für Schlagzeilen sorgte dabei insbesondere der Transfer von Luc-Elias Fender, der in der Regionalliga und in der Oberliga als brandgefährlicher Stürmer bekannt ist. „Luc-Elias war bereits Torschützenkönig in der Oberliga, was für seine Klasse spricht“, sagt Matern vor dem Auftritt seiner Elf, die gleichzeitig ihre Visitenkarte für das erste Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig II abgeben will. „Wir wollen in Hemmingen punkten und eine Woche später im Waldstadion nachlegen“, so der Heeslinger Coach.