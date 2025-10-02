"Wollen mit einem Sieg auf unsere Kerwe"

Es gibt einiges zu gewinnen am Samstag. Neben dem Heimspiel gegen die TSG Weinheim winkt dem 1.FC Mühlhausen die Verteidigung der Tabellenführung sowie viel gute Laune zur Kerwe. "Unsere Hauptaufgabe ist es zu gewinnen und dann umso entspannter Kerwe zu feiern", sagt Steffen Kretz.

Der FCM-Trainer wünscht sich die gute Laune außerdem, um beim Kerwedienst auf den starken Saisonverlauf angesprochen zu werden und eben nicht über eine Niederlage reden zu müssen. Er sagt: "Die Jungs haben über das Wochenende verteilt ihren Einsatz in unserem Zelt und es ist ja klar, dass man dann mit einem Grinsen arbeiten möchte."

Die Arbeit auf dem Fußballplatz wird dagegen um einiges schwieriger sein, schließlich kommt mit den Weinheimern ein Kontrahent, der bislang zu überzeugen weiß. Mühlhausens Trainer ist der starke Saisonstart der Zweiburgenstädter nicht verborgen geblieben: "Sie haben einen großen Umbruch hinter sich, aber die Qualität innerhalb des Kaders ist unbestritten und sie haben sich schnell gefunden."