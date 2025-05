"Wollen mit der gleichen Intensität wie gegen Reutlingen auftreten"

Am 31. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg trifft der FV Ravensburg am Freitagabend (19 Uhr) auswärts auf den FC Nöttingen. Die Mannschaft von Interimstrainer Rahman Soyudogrun steht dabei vor einer anspruchsvollen Aufgabe: Der Gegner belegt mit 46 Punkten den siebten Tabellenplatz, während Ravensburg mit 32 Zählern auf Rang 14 liegt – nur fünf Punkte vor dem ersten direkten Abstiegsplatz.





Die Bedeutung der Partie ist entsprechend hoch, zumal es für die Oberschwaben darum geht, sich weiter Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Der Blick zurück auf das vergangene Wochenende dürfte dabei Mut machen: Gegen den SSV Reutlingen gelang ein überzeugender Auftritt. An diesen Erfolg will man anknüpfen. "Wir wollen das Spiel am Freitag mit der selben Intensität und Willen wie gegen Reutlingen angehen. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche", erklärt Rahman Soyudogrun.



Neue Impulse unter dem neuen Trainerteam



Der Coach, der seit Kurzem gemeinsam mit einem neuen Trainerteam an der Seitenlinie steht, sieht sein Team gut auf die Partie vorbereitet. "Der Fokus lag auf Intensität im Training und Zweikämpfhärte. Wir haben auch nochmal unsere Stärken im Spiel gegen Reutlingen angesprochen und versucht im Training umzusetzen. Wir sind gut vorbereitet", sagt Soyudogrun.