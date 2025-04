"Wollen mit den Fans an der Arena feiern" - Duisburg bereit für Sause

Nach einem Jahr in der Regionalliga West ist der MSV Duisburg zurück in der 3. Liga. Die Duisburger gewannen ihr Auswärtsspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach mit 1:0 und sicherten sich damit die vorzeitige Meisterschaft und den Aufstieg. Mehr als 16.000 Fans begleiteten die Zebras in den Borussia-Park, noch mehr will Cheftrainer Dietmar Hirsch am späteren Abend am Wedaustadion zum feiern treffen.