"Wollen mindestens einen einstelligen Platz in starker Regionalliga"

Ronny Ermel: Wir sind sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Die Jungs haben intensive Wochen durchlebt, in denen wir den Grundstein für die neue Spielzeit legen konnten. Alle haben gut mitgezogen. Da wir den Kader nahezu komplett zum Vorbereitungsstart zusammen hatten, konnten wir auch früh geschlossen in der Gruppe arbeiten. Speziell in den Testspielen konnten wir unsere Abläufe unter Realbedingungen auf die Probe stellen und sind zufrieden mit den Ergebnissen.

FuPa: Sind sie zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung? Was lief gut, was ist verbesserungswürdig?

Ronny Ermel: Da wir früh den Kader für die kommende Saison geformt haben, waren die Positionsprofile klar definiert und wir sind happy mit unseren Neuzugängen. In der Offensive haben wir mit Linus Queißer, Alexander Georgiadi und Luis Müller drei sehr unterschiedliche Spielertypen, die uns in der Variabilität unseres Spiel helfen: Georgiadi, der sehr viel Wucht ins Spiel bringen kann; Queißer mit seiner quirligen, aber ballsicheren Art; Luis Müller, der mehr über die Außenseiten kommt und mit seinem Abschluss eine Bereicherung ist. Im Zentrum haben wir mit Nils Schätzle und Tino Schmidt zwei erfahrene Spieler gewonnen, die auf und neben dem Platz mit Ruhe und Verantwortung eine gewünschte Rolle einnehmen.

In der Defensive haben wir mit Kenny Weyh und Nino Lessel physisch starke Spieler neu dabei, die unserer Defensive mehr Robustheit geben werden und zeitgleich sauber im Aufbauspiel sind. Im Tor haben wir mit Maximus Babke ein Torwarttalent, der am Fuß sowie auf der Linie ein starker Rückhalt sein wird. Mit Linus Löffler haben wir einen Babelsberger Jungen zurückgeholt, nachdem er Spielpraxis in der Oberliga sammeln konnte. Aus der Jugend ist Marko Perovic in den Kader der ersten Mannschaft gerückt. Auch Ardahan Yilmaz ist mit seinen erst 16 Jahren in der Vorbereitung dabei gewesen und hat auf sich aufmerksam gemacht. Beide könnten auch in der U19 weiterhin noch Spielpraxis sammeln.



FuPa: Wird es noch weitere Zugänge geben?

Ronny Ermel: Sofern wir von größeren Verletzungen verschont bleiben, steht der Kader. Grundlegend ist das Transferfenster ja noch einige Wochen geöffnet und im Fußball sollte man nie „nie“ sagen.



FuPa: Deuten sich noch Abgänge an?

Ronny Ermel: Es sind keine weiteren Abgänge vorgesehen.



FuPa: Welche Stärken sehen sie in ihrer Mannschaft?

Ronny Ermel: Wir haben einen guten Kader-Mix aus sehr erfahrenen, aber auch jungen und hungrigen Spielern. Die Einstellung stimmt bei allen. Wir werden eine läuferisch starke Mannschaft sein, die auch physisch zugelegt hat.



FuPa: Wie lautet das Saisonziel ihres Teams?

Ronny Ermel: Wir wollen gut in die Saison starten und einen mitreißenden Fußball auf den Rasen bringen. Speziell in den Heimspielen möchten wir mit Unterstützung unserer Fans emotionalen Offensivfußball spielen und Erfolge gemeinsam feiern. Am Ende der Saison wollen wir den Landespokal nach Babelsberg holen und mindestens einen einstelligen Tabellenplatz in einer starken Regionalliga Nordost erreichen.



FuPa: Wen sehen sie als Meisterschaftsfavoriten an?

Ronny Ermel: Der Hallesche FC bringt viel mit, um ganz oben mitzuspielen. Aber auch Lok Leipzig konnte seine Mannschaft zusammenhalten und wird sicher eine gute Rolle spielen.



FuPa: Wer ist der Kapitän in ihrem Team und warum gerade er?

Ronny Ermel: Das Geheimnis der Kapitänsfrage lüften wir am ersten Spieltag. Neben dem Kapitän zählen wir auch auf eine breite Verteilung der Verantwortung im Form des Mannschaftsrates.



FuPa: Am Sonntag, 27. Juli, um 14 Uhr steht für ihre Mannschaft das Auftaktspiel in der Regionalliga Nordost zu Hause gegen den FC Carl Zeiss Jena an. Mit welchen Erwartungen gehen sie in dieses Spiel?

Ronny Ermel: Jena hat viele Abgänge und zeitgleich sehr gut nachgerüstet. Sie werden erfahrungsgemäß ein harter Brocken werden und wir müssen geschlossen als Mannschaft unseren Plan umsetzen. Wir brauchen ein gutes Spiel, viel Unterstützung von den Rängen - einige Spieler laufen das erste Mal im heimischen Karli auf. Wir spielen Zuhause - wir wollen mit drei Punkten in die Saison starten.