»Wollen Meister werden«: Halbzeitfazit und Ausblick auf die Rückrunde

Um ein umfassendes Bild über den bisherigen Saisonverlauf, die Planungen für die anstehende Winterpause und die Erwartungen an den zweiten Teil der Spielzeit zu erhalten, haben wir mit den Verantwortlichen der niederbayerischen Teams gesprochen.

„Wir sind nicht optimal in die Saison gestartet und mussten zunächst unseren Rhythmus finden. Im Laufe der Hinrunde haben wir uns jedoch stetig gesteigert, sind gut in Fahrt gekommen und stehen unserer Meinung nach völlig verdient an der Tabellenspitze.“

„Unser erstes Ziel ist die Qualifikation für die Niederbayerische. Dort möchten wir selbstverständlich ein Wörtchen mitreden, auch wenn in der Halle der Spaß im Vordergrund steht. Im Training wird daher größtenteils frei gespielt. Ein besonderes Highlight der Hallensaison ist zudem unser eigenes Heimturnier am 28.12. Anfang Februar starten wir dann in die Vorbereitung auf die Rückrunde, inklusive eines Trainingslagers am Gardasee und attraktiven Testspielen, unter anderem gegen Ruderting und Regensburg.“

3. Hoffnungen für die Rückrunde

„Uns ist bewusst, dass die Rückrunde extrem anspruchsvoll wird und wir durchgehend Top-Leistungen abrufen müssen. Dennoch ist unser Ziel klar: Wir wollen Meister werden.“







Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald)

1. Zufriedenheit mit der bisherigen Saison

„Da unser Ziel immer noch der Klassenerhalt ist, passt es, dass wir über dem Strich stehen. Nur schießen wir leider zu wenig Tore, sonst könnten bestimmt ein paar Punkte mehr auf dem Konto sein.“

2. Gestaltung der Winterpause

„Wir spielen nur die niederbayerische Hallenmeisterschaft, bei der wir uns aber keine Chancen ausrechnen und auch nicht alle Stammspielerinnen zum Einsatz kommen werden. Im März werden wir dann mit gut 40 Mädels ins Trainingslager nach Ungarn fahren.“

3. Hoffnungen für die Rückrunde

„Unser Saisonziel ist der Klassenerhalt, das Ziel für die Rückrunde ist es demnach mehr Tore zu schießen und konstantere Leistungen über 90 Minuten abzurufen.“





Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II)

1. Zufriedenheit mit der bisherigen Saison

„Es war ein auf und ab, wir waren immer gut dabei, jedoch fehlte oft das letzte Quäntchen Glück und die letzte Präzision. Zum Ende der Hinrunde haben wir gezeigt was wir können und uns auch belohnt. Im Großen und Ganzen sind wir aber zufrieden.“

2. Gestaltung der Winterpause

„Die Mädels haben jetzt erst mal Pause und sollen den Kopf frei bekommen und sich erholen. Wir starten am 04.02. wieder mit der Vorbereitung draußen und werden auch ins Trainingslager fahren. Hallenturniere spielen wir nicht.“

3. Hoffnungen für die Rückrunde

„Saisonziel ist natürlich der Klassenerhalt. Wenn wir unsere Stärke auf den Platz bringen, ist dies auf jeden Fall möglich.“



