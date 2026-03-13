„Wollen mehr Torchancen kreieren“ – Geiselbullach will mit Mut den Top-Torjäger stoppen

Tim Greiner vom TSV Geiselbullach. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Der TSV Geiselbullach empfängt am Samstag den MTV München mit Bezirksliga-Top-Torjäger Alexander Kaltner – eine echte Herausforderung.

Trotz prekärer Tabellensituation geht der TSV Geiselbullach mit viel Selbstvertrauen in sein erstes Pflicht-Heimspiel des Jahres. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held empfängt am Samstag um 13 Uhr den MTV München. Während die Gäste als Tabellenneunter im gesicherten Mittelfeld stehen, steckt Geiselbullach weiter im Keller und belegt aktuell einen Abstiegsrelegationsplatz. Das Hinspiel endete vor knapp sieben Monaten mit einer deutlichen 2:5-Niederlage für die Bullacher.

Dass der MTV über reichlich Qualität verfügt, ist den Gastgebern bewusst. Vor allem Torjäger Alexander Kaltner, mit 23 Treffern bester Schütze der Liga, und Ex-Drittligaprofi Mario Erb in der Defensive ragen heraus. „Wir dürfen die individuelle Qualität nicht zur Entfaltung kommen lassen“, sagt Held. Über konsequente Zweikampfführung wolle sein Team dem Mitaufsteiger den Zahn ziehen.

Anders als zuletzt gegen Planegg, als Geiselbullach eher aus einer kompakten Defensive agierte, soll diesmal selbst mehr mit dem Ball passieren. „Wir streben gegen den MTV München mehr Ballbesitz an. Wir wollen mehr Torchancen kreieren“, so Held.

Fehlen werden dabei der verletzte Marc Egenhofer sowie Lysander Weiß, der privat verhindert ist. Gute Nachrichten gibt es dagegen bei Maximilian Lutter: Er wurde nach seiner Roten Karte aus dem Planegg-Spiel vom Sportgericht freigesprochen. Wie der Videobeweis zeigte, war Lutter an der Szene gar nicht beteiligt. (Dirk Schiffner)