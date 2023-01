"Wollen mehr Punkte als in der Hinrunde" FuPa Baden Wintercheck +++ TSV Rheinhausen II

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Natürlich sind wir mehr als zufrieden mit unserem aktuellen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Ich glaube mal, dass wir so ziemlich als Absteiger Nummer 1 gehandelt wurden vor der Saison.

Wen man sieht, wo wir letztes Jahr zur selben Zeit standen mit nur zwei Punkten, ist das schon überragend was die Jungs auf dem Platz gezaubert haben. Daran wollen wir natürlich in der Rückrunde anknüpfen.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Zunächst einmal haben wir mit Marc Becker einen neuen 2. Mannschaftstrainer, der seinen Bruder Keven Becker ersetzt (Neuer 1. Mannschaftstrainer).

Marc war jahrelang 1. Mannschaftsspieler bei uns und zuletzt Kapitän der 2. Mannschaft. Somit konnten wir eine gute interne Lösung für den Posten des neuen Trainers finden.

Mit Aaron Müller (der auch zum erweiterten Trainierstab angehört) kommt unser Abwehrchef nach einer langen Verletzung wieder zurück. Ebenso wie Christian Tittmann und Daniel Hofgärtner, die ebenfalls mit einer längeren Verletzung zu kämpfen hatten und noch keinen Einsatz diese Runde hatten.

Als Winterneuzugang könnte man noch Dennis Hauck nennen, der sich uns am neunten Spieltag anschloss.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Hier würde ich nur die Trainingsbeteiligung nennen. In manchen Wochen sind wir 20 Spieler, in anderen wieder nur zehn. Was natürlich auch mit dem Schichtbetrieb zu tun hat. Aber da werden wir nicht die einzigen sein im Kreis.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?