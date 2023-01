"Wollen mehr Fusion erleben" FuPa Baden Wintercheck +++ SpG Stettfeld/Zeutern II

Rheinhausen, einfach überragend. Und Viel Glück an Marc Becker, der das Traineramt übernommen hat.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Im Alter, die Mannschaft muss verjüngt werden. Dazu braucht man Jugendspieler, die Bock haben zu kicken. Sonst müssen wir uns als Mannschaft nicht verstecken, wir müssen cleverer sein, auch was der läuferische Aspekt angeht. Viel zu viel unnötige Wege, und dann keine Kraft mehr, um den nötigen Weg zu gehen.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Veränderungen im Team gibt es so nicht, Rückkehrer gibt es von Verletzungen und Pausen. Die hoffentlich dann verletzungsfrei bleiben und präsent sind. Co-Trainer bisher ohne Erfolg.

Die Ziele die wir uns gesteckt haben wurden leider nicht erreicht, die Erwartungen mit der Fusion des SV Zeutern haben zu wünschen übriggelassen! Dennoch haben wir gegen entscheidende Mannschaften Punkte geholt, und waren in manchen Spielen gar nicht so schlecht, aber Unvermögen und Kondition haben da eine große Rolle gespielt. Mit etwas mehr Glück und Konzentration hätten wir sechs Punkte mehr holen können.

Wenn ein Spieler für seine Entwicklung hervorgehoben werden müsste, wer wäre es und warum?

Andreas Graupner, er hat in jedem Spiel alles gegeben trotz Schmerzen und ist als Innenverteidiger nicht mehr weg zu denken. Und auch ein Paolo Lapolla, der mich unterstützt hat und immer da ist für die Mannschaft. Danke!

Gibt es ein besonderes Highlight in der Vorbereitung?

Jedes Training wird ein Highlight sein und hoffe einfach, dass auch von Zeutern Spieler kommen für die es in der Ersten nicht reicht, um endlich das Gefühl der SG zu erleben. Und alle Spieler weiterzuentwickeln.

Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Alle Spiele zu bestreiten und mehr Punkte holen als in der Vorrunde. Und vor allem die Entwicklung der einzelnen Spieler zu sehen.

Wie habt ihr die WM in Katar verfolgt und was denkt ihr im Nachgang darüber?

Also ich habe die WM verfolgt und nur sechs, sieben Spiele nicht gesehen. Im Großen und Ganzen war es für mich okay in der ungewohnten Jahreszeit. Die WM ist nun gelaufen und im Nachgang sagen ja aber, das und das ist passiert beim Bau der Stadien, das hätte man vor der Vergabe sehen müssen. Jetzt hinterher sich darüber zu ärgern ist Heuchlerei.