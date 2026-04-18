"Wollen mehr am Spiel teilnehmen" - TSV Geiselbullach empfängt den SVU

Der TSV Geiselbullach (gelbe Trikots) im Spiel gegen den 1. FC Penzberg (in Weiß). – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Nach drei Siegen in Folge empfängt der Aufsteiger am Samstag den nächsten Gegner. Der Kampf um den Klassenerhalt bleibt spannend.

In Bullach hat man zuletzt Gefallen am Gewinnen gefunden. Nach drei Siegen in Folge haben die Gelb-Weißen die Abstiegsränge verlassen. „Wir wollen unsere Serie ausbauen“, sagt Spielertrainer Stefan Held. Mit dem Erfolg vom Mittwoch hat der TSV den Vorsprung auf die Abstiegszone zunächst auf drei Punkte ausgebaut. Direkt unter dem Strich steht der SV Raisting, der allerdings noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat. Am nächsten Wochenende kommt es dann zum direkten Duell zwischen Raisting und Geiselbullach.

Schlag auf Schlag geht es derzeit für den TSV Geiselbullach. Drei Tage nach dem spektakulären 3:2-Sieg gegen den SV Waldeck-Obermenzing empfängt der Aufsteiger aus dem Olchinger Norden am Samstag um 13 Uhr mit dem SV Untermenzing bereits den nächsten Verein aus dem Münchner Westen.

TSV Geiselbullach hat gute Chancen auf den Klassenerhalt

Auch der restliche Spielplan spricht dafür, dass der Kampf um den Klassenerhalt bis zum Schluss offen bleibt. Mit Ausnahme des 1. FC Penzberg bekommt es der TSV fast nur noch mit Teams aus der unteren Tabellenhälfte zu tun. „Wir haben noch nichts erreicht“, versucht Held dennoch, die Euphorie im Umfeld zu bremsen. In seiner Mannschaft spüre er die volle Konzentration. „Die Jungs werden mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen.“

Gegen Untermenzing will Bullach aktiver auftreten. „Wir wollen mehr am Spiel teilnehmen“, sagt Held. Beim Sieg gegen Waldeck sah sich der TSV in der zweiten Halbzeit über längere Zeit starkem Druck ausgesetzt und hielt nur mit viel Leidenschaft und auch etwas Glück stand. (Dirk Schiffner)