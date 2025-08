Viel Ballarbeit trotz Urlaubslücken

Die Vorbereitung beim SV Blau-Weiß 90 Gartz verläuft unter der Leitung des neuen Trainers Mario Hopp bislang weitgehend positiv. „Wir können damit durchaus zufrieden sein“, zieht der Coach ein erstes Fazit. Bereits vor dem offiziellen Trainingsstart hatten die Spieler individuelle Laufpläne erhalten und diese offenbar auch gewissenhaft umgesetzt. „Dadurch konnten wir direkt die Grundlagen auch mit dem Ball machen“, erklärt Hopp.

Allerdings bleibt der Sommer auch in der Landesklasse Nord eine Herausforderung – denn die Urlaubszeit erschwert einen durchgängig strukturierten Aufbau. „Es ist natürlich schwierig, immer für alle die gleichen Abläufe reinzubekommen. Das ist dann auch noch verbesserungswürdig“, räumt Hopp ein. Dennoch überwiegt bei ihm die Zufriedenheit über das bisher Geleistete.

Ein Rückkehrer und viel Kontinuität

Was das Personal betrifft, setzt man in Gartz auf Kontinuität. „Der einzige Neuzugang bin eigentlich ich“, sagt Hopp mit einem Schmunzeln. Einzige personelle Veränderung auf dem Platz: Mika Kohlheim ist zurück im Kader. Auch hier betont Hopp die gewachsene Struktur: „Da ist der Eindruck, als wäre er nie weg gewesen.“

Der übrige Kader ist identisch zur Vorsaison. „Das heißt, keine Abgänge beziehungsweise weitere Zugänge“, stellt der Trainer klar. Die Transferaktivitäten sind damit abgeschlossen – was aus Sicht des neuen Coaches durchaus ein Vorteil sein kann.

Zusammenhalt als Schlüssel

Die Stärken seiner Mannschaft sieht Mario Hopp vor allem im mannschaftlichen Gefüge. „Der Zusammenhalt und die Identifikation mit dem Verein“, nennt er als zentrale Merkmale. Gerade in einer Liga, in der Mentalität und Konstanz häufig über den Ausgang einer Saison entscheiden, ist das eine stabile Basis.

Auch auf externe Impulse will der Coach bewusst verzichten. „Wir wollen keine Schnellschüsse, sondern arbeiten mit dem, was da ist – und das ist vielversprechend“, lässt sich zwischen den Zeilen erkennen.

Klassenerhalt und Nachwuchsentwicklung

Die Zielsetzung für die Saison formuliert Hopp klar und ohne Umschweife: „Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt.“ Doch darüber hinaus verfolgt der SV Blau-Weiß 90 Gartz auch strukturelle Ziele. Besonders im Fokus stehen dabei die jüngeren Spieler im Kader.

„Die Entwicklung der eigenen jungen Spieler, die noch nicht so viel Spielpraxis bekommen haben, ist ein wichtiger Punkt“, betont Hopp. „Sie wollen wir weiterentwickeln und ihnen mehr Spielzeit geben.“ Das langfristige Denken ist Teil der Philosophie des Trainers – und könnte der Mannschaft in der Tiefe mehr Breite verschaffen.

Meisterschaftsfavoriten aus Schönow und Strausberg

Während Gartz den Klassenerhalt ins Visier nimmt, sieht Mario Hopp die Favoritenfrage für die obere Tabellenregion klar beantwortet. „Als Meisterschaftsfavoriten sehe ich laut den Ergebnissen aus der letzten Saison Schönow und Strausberg.“ Beide Teams hatten sich in der Vorsaison als äußerst konstant präsentiert – aus Sicht des neuen Gartzer Trainers ein nachvollziehbarer Fingerzeig.

Duckert bleibt die Führungsfigur

Auch in der Kapitänsfrage setzt Hopp auf Beständigkeit. Eric Duckert bleibt Träger der Kapitänsbinde – und das aus gutem Grund. „Er ist zwar nicht der Lautsprecher“, sagt Hopp, „aber ein absolutes Vorbild für die jungen Spieler und ein richtiger Anführer auf dem Platz.“ Die Wertschätzung für den Führungsspieler ist groß – Duckert verkörpert vieles von dem, was den Verein aus Sicht seines Trainers ausmacht: Loyalität, Einsatzbereitschaft und Präsenz in den entscheidenden Momenten.

Neue Impulse mit vertrautem Gesicht

Mit Mario Hopp ist ein neuer Mann an der Seitenlinie des SV Blau-Weiß 90 Gartz – doch der Blick in die neue Saison zeigt vor allem eines: Stabilität. Der Kader bleibt beisammen, junge Talente sollen wachsen, der Klassenerhalt wird realistisch, aber ambitioniert formuliert.