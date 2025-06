Stark in den Zweikämpfen: Keita Kawai (li.), hier im Duell gegen Isni Redjepi, wechselt vom Landesliga-Absteiger SV Pullach zum TuS Geretsried. – Foto: Rudi Stallein

„Wollen Jungs belohnen“ – Geretsried startet ins Abenteuer Bayernliga Mit drei Neuzugängen in die Saisonvorbereitung Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Geretsried

Mit einem Heimspiel gegen den SC Olching an diesem Dienstagabend (19 Uhr) starten die Fußballer des TuS Geretsried ihre fünfteilige Testspielreihe zur Vorbereitung auf das Abenteuer Bayernliga.

„Es ist noch nicht der komplette Kader zusammen, aber wir wollten schnell wieder in einen Spielrhythmus kommen“, begründet Trainer Daniel Dittmann den frühen Zeitpunkt für das erste Match. Am vergangenen Freitag stand die erste Trainingseinheit auf dem Programm des Bayernligateams, in dem es erwartungsgemäß ein paar Veränderungen gegeben hat. Die bewegen sich jedoch in einem sehr überschaubaren Rahmen.

Berger legt Pause ein, Pech wechselt in den Kreisliga-Kader „Wir wollten die Jungs, die den Aufstieg geschafft haben, in gewisser Weise auch belohnen. Sie sollen die Bayernliga genießen“, erklärt Hans Schneider. „Deshalb haben wir uns darauf beschränkt, die Abgänge aufzufüllen“, betont der Sportliche Leiter der Fußballsparte. Bis zum gestrigen Tag gab es drei Aktive, die ihre Karriere nicht beim TuS fortsetzen. Rechtsverteidiger Slavko Radovanovic, der sich erst in der Relegation richtig in die Mannschaft gespielt hatte, kehrt überraschend in seine Heimat Serbien zurück.