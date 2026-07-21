"Wollen Jungs auf dem Platz haben, die pure Leidenschaft verbreiten" Der sportliche Leiter des SSV Ulm 1846 Fussball im Interview von Matthias Kloos · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser

Murat Isik – Foto: Imago Images

Murat Isik (50) ist seit dieser Saison sportliche Leiter des SSV Ulm 1846 Fussball und hatte in den vergangenen Wochen die große Aufgabe den Kader neu auszurichten. FuPa Württemberg sprach mit Isik über die neuen Spieler beim SSV und was die Zuschauer in der kommenden Saison erwarten dürfen.

FuPa Württemberg: In knapp 3 Wochen beginnt die neue Saison für den SSV. Du hast seit deinem Amtsantritt einige Spieler verpflichtet und auch Verträge verlängert. Wie hast du diese intensive Zeit erlebt?



Murat Isik: Die Zeit war natürlich sehr intensiv und spannend. Wir haben unheimlich viele Gespräche führen müssen. Mitte Mai hatten wir nur Lucas Röser unter Vertrag. Nun sieht es deutlich entspannter aus.







Welche Eigenschaften erwartest du von einem Spieler, damit er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich zur Mannschaft und zum Verein passt?



Ich möchte definitiv eine „Jammer Kultur“ vermeiden. Wenn es 2-3 Spieler gibt, die immer nur jammern und nach Ausreden suchen, wird das eine Mannschaft runterziehen.

Wir brauchen Typen, die voran gehen, die einen guten Charakter haben und immer bereit sind das Maximum herauszuholen. Das sind die Sportler, die am Ende erfolgreich sind.







War es aus deiner Sicht im genau das richtige mehr auf Regionailität zu setzen?



Ich bin davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist. Wir erkennen jetzt schon, dass sich die Jungs gut verstehen und sehr viel zusammen unternehmen. Das wird im Laufe der Saison noch sehr wichtig werden.





Der SSV Ulm lebt von seinen treuen Fans. Was dürfen die Zuschauer in dieser Saison erwarten, wenn sie Woche für Woche ins Donaustadion kommen?



Sichtbarkeit und Umsetzung. Wir dürfen nicht nur darüber reden, dass wir eine Einheit sind oder dass wir alles geben. Bitte keine Floskeln, sondern auf dem Platz umsetzen. Wir wollen Jungs auf dem Platz haben, die pure Leidenschaft verbreiten. Sinngemäß wollen wir in Zukunft sprinten und nicht traben. Wir wollen unser gesamtes Verhalten danach ausrichten, um als Team in jedem Training und in jedem Spiel eine maximale Intensität und Emotionalität auf den Platz zu bringen.





Stellen wir uns vor, wir führen dieses Interview zum Ende der Saison noch einmal. Was müsste bis dahin passiert sein, damit du sagen könntest: "Genau so habe ich mir den Neustart beim SSV Ulm vorgestellt."?



Es muss genau nur eine Sache auftreten: unsere Mannschaft hat den Charakter, die Haltung und die Leidenschaft alles zu geben. In jedem Spiel. Mehr ist es nicht.





Was ist deine langfristige Vision für den SSV?



Unsere langfristige Vision ist klar. Wir wollen wieder in den Profifußball





Welches Fazit ziehst du bisher aus der Vorbereitung und wie groß ist die Vorfreude auf den Saisonstart?



Bisher läuft alles nach Plan und die Vorfreude ist natürlich sehr groß.





War es gestern auch etwas besonderes für dich das erste Mal diesen Gottesdienst mitzuerleben und den ersten Auftritt vor den Fans zu haben?



Ja. Es war sehr besonders. Man spürt diese Wucht im Verein und im Umfeld. Umso mehr haben wir als Mannschaft diese Verantwortung - diese große Verantwortung - alles für diesen unglaublichen Verein und die treuen Fans rauszuhauen.