„Wollen ins Halbfinale einziehen“: Altenstadt trifft im Toto-Pokal auf Windach

Fußball; Saison 2026/27; Toto-Pokal Kreis Zugspitze; Spielgruppe West, Halbfinale; SV Hohenfurch (in Rot) gegen TSV Altenstadt am 5. August 2026 – Foto: Roland Halmel

Was nicht heißt, dass im Finale der Spielgruppe West alles wie geschmiert laufen muss. Zwar bekamen es die Windacher zuletzt mit Kontrahenten zu tun, die wie sie überwiegend in der A-Klasse angesiedelt sind. Aber schlagen muss man Mannschaften wie den SV Haunshofen oder den Kreisklassisten TSV Erling- Andechs auch erst mal. Außerdem feierte der Außenseiter auch einen sensationellen 6:2-Erfolg über den Kreisligisten SV Fuchstal. Mit Schwergewichten kennen sich die Sportfreunde also auch aus.

Die Kicker des TSV Altenstadt haben Großes vor. „Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und ins Halbfinale einziehen“, formuliert Max Hannappel den eigenen Anspruch vor dem Toto-Pokalspiel am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) in Windach. Zu hoch gegriffen ist das keineswegs vom Co-Trainer des Kreisligisten, der noch bis zu diesem Wochenende seinen urlaubenden Boss Christoph Wagner vertritt. Die Sportfreunde sind zwei Ligen tiefer als der TSV in der A-Klasse 7 angesiedelt. Wenn das mal kein Wunschgegner ist.

„Für mich ist es nicht wichtig, wie die gespielt haben“, ignoriert Hannappel die Ergebnisse des Rivalen. Vielmehr konzentriert er sich auf seine eigene Mannschaft, die in der vorangegangenen Runde schwer schuften musste, bis sie den SV Hohenfurch erst im Elfmeterschießen niedergerungen hatte. Allerdings ist die Tendenz in der Vorbereitung absolut positiv. Der Kreisligist hat, egal ob er stark aufgestellt war oder wie gegen Hohenfurch auf vier Stammkräfte verzichten musste, seine Pokal- und Testspiele bisher alle für sich entschieden.

TSV Altenstadt will wieder in den BFV-Pokal

„Wichtig ist, dass wir das Spiel machen“, erwartet der Coach einen dominanten Auftritt seiner Elf. Das soll ohnehin in der kommenden Saison das Markenzeichen des TSV sein. Zu sehr liegt den Altenstädtern noch die vergangene Runde im Magen, als sie bis zum letzten Spieltag zittern mussten, bis der Klassenerhalt perfekt war. In diesem Sommer ist dem Team anzumerken, dass es eine solche Erfahrung kein zweites Mal mehr machen möchte. „Wir wollen diese Saison anders gestalten als die letzte“, verkündet Hannappel.

Dazu gehört auch, dass seine Mannschaft im Toto-Pokal wieder anreißt. Zwei Jahre ist es her, dass sich der TSV auf Kreisebene den Pott sicherte und in die erste Runde des BFV-Pokals einzog. Damals bekamen die Altenstädter den Regionalligisten TSV Buchbach zugelost, dem sie einen packenden Kampf lieferten, von dem auch noch heute alle schwärmen. Von dieser Begegnung, die als eine Art Erweckungserlebnis fungierte, profitierte das Team die gesamte Saison. „Wir hätten gerne wieder so ein Spiel wie gegen Buchbach“, sehnt sich Hannappel deshalb wieder nach einer ähnlichen Herausforderung.

Weit entfernt vom großen Los sind seine Kicker nicht mehr, das unter Umständen auch TSV 1860 München lauten könnte. Genau genommen trennen die Altenstädter nur noch drei Begegnungen vom Ziel ihrer Träume. Mögliche Gegner im Halbfinale und Finale des Zugspitz-Kreises wären aus der Gruppe Nord Emmering oder Unterpfaffenhofen, aus der Gruppe Mitte Schäftlarn/Baierbrunn oder Münsing und aus dem Osten die SG Baiernrain/Dietramszell oder TuS Holzkirchen. Zunächst aber heißt es, bei den Sportfreunden in Windach zu bestehen.