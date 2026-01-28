"Wollen in die Top Vier"

Prinzipiell können wir mit dem ersten Halbjahr zufrieden sein. Im Sommer haben wir den Verein strukturell neu aufgestellt, konnten nahezu alle eigenen Spieler halten, zahlreiche Neuzugänge integrieren und mit Louis Mangler als Co-Trainer sowie mir ein neues Trainerteam etablieren. Dass diese Konstellation Zeit benötigt, war allen Beteiligten und dem Verein bewusst, weshalb wir das Projekt gemeinsam auf mehrere Jahre angelegt haben.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Zu den positiven Aspekten zählen sicherlich die hohe Trainingsbeteiligung mit durchschnittlich rund 25 Spielern, die Tatsache, dass nahezu alle Spieler bereits im Oktober ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben, sowie die aktuelle Tabellensituation. Mit einem Sieg im letzten Heimspiel gegen Spielberg hätten wir als Tabellendritter überwintern können. Durch die knappe Niederlage belegen wir nun leider Platz sechs, haben jedoch weiterhin die Chance, in der Rückrunde näher an die oberen Tabellenplätze heranzurücken.

Im Kader gibt es drei personelle Veränderungen. Hardy Duss verlässt den Verein in Richtung SpG Burbach/Pfaffenrot, Lucas Roth und Timo Kostrewa wechseln beide zum TSV Palmbach.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Für mich ist der TSV Etzenrot die positive Überraschung der Hinrunde. Mit aktuell Platz 9 bei einem Spiel weniger, hat sich die Mannschaft in allen Partien gut präsentiert. Sie konnten deutliche Siege einfahren und die übrigen Spiele meist sehr knapp und ausgeglichen gestalten. Man sieht, dass dort gute Arbeit geleistet wird.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unser Ziel für die Rückrunde ist es, am Ende der Saison einen Platz unter den Top 4 zu erreichen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Ich denke, die deutsche Mannschaft ist eine echte Wundertüte. Wenn das Team als Einheit zusammenwächst und sich auf Tugenden wie Kampf, Leidenschaft und Geschlossenheit besinnt, traue ich ihr zu, weit zu kommen. Sollte sich der Eindruck der letzten Spiele allerdings bestätigen, kann es auch früh wieder vorbei sein.

Als Topfavoriten sehe ich die üblichen Verdächtigen: Frankreich, Spanien und England. Wer die Jugendmannschaften verfolgt, sieht das enorme Potenzial, teilweise sind Spieler, die noch in den U-Mannschaften spielen, bereits Stammkräfte in der Premier League. Im Vergleich zu Deutschland sind diese Nationen in der Breite einfach wahnsinnig stark aufgestellt. Selbst mit einer B-Elf wären sie noch Favoriten.