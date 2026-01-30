»Wollen in der Kreisliga bleiben - aber nicht mit aller Gewalt« Der TSV Schönberg holt Stürmer-Ikone Bernhard Obermeier aus der Fußballrente und setzt auf die Rückkehr vieler im Herbst verletzter Akteure von Thomas Seidl · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Herbert Kern (li.) und Bernhard Obermeier soll den TSV Schönberg zum Kreisliga-Erhalt führen – Foto: Verein

Der TSV Schönberg hat einen turbulenten Herbst hinter sich, deren negative Höhepunkte der Rücktritt von Coach Mario Walter-Kern und das kurz darauffolgende Aus von dessen Trainer-Partner Thomas Schwarz waren. Unter Interimstrainer Herbert Kern konnten vor der Winterpause allerdings noch wichtige Zähler eingefahren werden, so dass Killinger, Lang & Co. über dem ominösen Strich überwintern konnten. Mittlerweile steht fest, dass Herbert Kern, der zugleich sportliche Leiter ist, bis zum Saisonende weitermachen wird. Der TSV-Macher hat sich aber einen Mann an seine Seite geholt, der getrost als Schönberger Fußballlegende bezeichnet werden darf: Eigengewächs Bernhard Obermeier wird die Mannschaft ab sofort gemeinsam mit Kern anleiten.

Obermeier hatte in seiner aktiven Zeit höherklassige Stationen in der Bayern- und Landesliga. Als Spielertrainer war der mittlerweile 62-Jährige unter anderem beim damaligen Bezirksligisten SV Thurmansbang tätig und auch schon bei seinem Heimatverein, bei dem er sich bis vor ein paar Jahren auch als Nachwuchscoach engagierte. "Im Herrenbereich hat Bernhard zwar schon lange nichts mehr gemacht, ist aber ein Top-Fachmann und eine absolute Autoritätsperson. Zudem hat er einige unserer Spieler schon in der Jugend trainiert und bringt enorm viel Erfahrung mit", sagt Herbert Kern, für den im Sommer definitiv wieder Schluss als Übungsleiter sein wird. "Ich habe genug andere Aufgaben", schmunzelt der 53-Jährige. Ob Bernhard Obermeier vielleicht sogar eine längerfristige Lösung sein wird, lässt der Schönberger Manager offen: "Das Engagement ist vorerst bis zum Saisonende vereinbart. Mal schauen, ob Bernhard wieder Gefallen am Trainerjob findet. Wir befinden uns derzeit auf alle Fälle nicht aktiv auf Trainersuche und werden das Ganze wohl relativ kurzfristig entscheiden."









Amüsieren kann sich Kern über die häufig kursierenden Mutmaßungen, dass beim TSV Schönberg viel Geld in das kickende Personal investiert wird. "Ich bin mir sicher, dass mehrere Vereine in der Kreisliga Passau einen deutlich höheren Etat als wir haben. Ganz ohne auswärtige Spieler geht es ab einer bestimmten Klasse fast nirgendwo mehr, aber das Gerüst des Teams muss aus eigenen Leuten bestehen. Solange ich am Ruder bin, wird das bei uns auch immer so sein", betont der Inhaber eines großen Malerbetriebs, der kein Geheimnis daraus macht, dass er Geld in den Verein steckt: "Der Großteil meines Sponsorings fließt in die Jugendarbeit. Die ist das wichtigste Gut und wird für mich immer eine sehr hohe Priorität haben. Es ist aber kein Geheimnis, dass wir einen Spieler wie Argjent Mustafa nur bekommen haben, weil er bei mir in der Firma eine Arbeitsstelle erhalten hat."









Auf Wintertransfers verzichtet man bewusst im TSV-Lager. "Wir wollen in der Kreisliga bleiben - aber nicht mit aller Gewalt. Wenn das nämlich so wäre, hätten wir uns zwei, drei Neuzugänge geholt. Ich bin aber überzeugt, dass wir es auch so schaffen. Wir hatten vor der Winterpause viel Verletzungspech, teilweise haben uns bis zu neun Kaderspieler gefehlt. Die Jungs sind jetzt alle wieder soweit fit und können mit Beginn der Vorbereitung voll einsteigen. Daher bin ich überzeugt, dass wir die Klasse halten werden", betont Herbert Kern.







