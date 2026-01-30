»Wollen in der Kreisliga bleiben - aber nicht mit aller Gewalt«

Der TSV Schönberg hat einen turbulenten Herbst hinter sich, deren negative Höhepunkte der Rücktritt von Coach Mario Walter-Kern und das kurz darauffolgende Aus von dessen Trainer-Partner Thomas Schwarz waren. Unter Interimstrainer Herbert Kern konnten vor der Winterpause allerdings noch wichtige Zähler eingefahren werden, so dass Killinger, Lang & Co. über dem ominösen Strich überwintern konnten. Mittlerweile steht fest, dass Herbert Kern, der zugleich sportliche Leiter ist, bis zum Saisonende weitermachen wird. Der TSV-Macher hat sich aber einen Mann an seine Seite geholt, der getrost als Schönberger Fußballlegende bezeichnet werden darf: Eigengewächs Bernhard Obermeier wird die Mannschaft ab sofort gemeinsam mit Kern anleiten.
Obermeier hatte in seiner aktiven Zeit höherklassige Stationen in der Bayern- und Landesliga. Als Spielertrainer war der mittlerweile 62-Jährige unter anderem beim damaligen Bezirksligisten SV Thurmansbang tätig und auch schon bei seinem Heimatverein, bei dem er sich bis vor ein paar Jahren auch als Nachwuchscoach engagierte. "Im Herrenbereich hat Bernhard zwar schon lange nichts mehr gemacht, ist aber ein Top-Fachmann und eine absolute Autoritätsperson. Zudem hat er einige unserer Spieler schon in der Jugend trainiert und bringt enorm viel Erfahrung mit", sagt Herbert Kern, für den im Sommer definitiv wieder Schluss als Übungsleiter sein wird. "Ich habe genug andere Aufgaben", schmunzelt der 53-Jährige. Ob Bernhard Obermeier vielleicht sogar eine längerfristige Lösung sein wird, lässt der Schönberger Manager offen: "Das Engagement ist vorerst bis zum Saisonende vereinbart. Mal schauen, ob Bernhard wieder Gefallen am Trainerjob findet. Wir befinden uns derzeit auf alle Fälle nicht aktiv auf Trainersuche und werden das Ganze wohl relativ kurzfristig entscheiden."