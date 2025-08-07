"Wollen im Idealfall selbst oben angreifen"

Durch Wille, Einsatz und Zusammenhalt haben wir unser Ziel, den Klassenerhalt, erreicht. Angesichts der Qualität im Kader wäre durchaus ein Platz im Tabellenmittelfeld möglich gewesen. Doch da viele unserer Jungs noch in der Entwicklung stehen und teilweise über wenig Erfahrung verfügen, ist es in Ordnung, dass sie auch die schwierigen Seiten des Fußballs kennengelernt haben, denn genau daran wachsen sie.

Unser Ziel für die kommende Saison ist es eine stabile und schlagkräftige Mannschaft zu formen, bestehend aus sehr erfahrenen Neuzugängen und unseren talentierten, jungen Spielern. Wir wollen ein Fundament schaffen, das langfristig hält, sodass wir uns dauerhaft von den Abstiegsrängen fernhalten und perspektivisch in der Liga weiter nach oben orientieren können.

Die Voraussetzungen im Verein sind vielversprechend, und wir blicken optimistisch in die Zukunft. Sportlich haben wir uns für die Saison 2025/26 das obere Tabellenmittelfeld als realistisches, aber ambitioniertes Ziel gesetzt.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Einen klaren Top-Favoriten wie in der vergangenen Saison mit dem SV Büchenbronn oder dem SV Neuhausen sehe ich in dieser Spielzeit nicht. Die Liga wirkt insgesamt ausgeglichener. Natürlich gibt es Teams mit hoher Qualität und Erfahrung, die seit Jahren oben mitspielen oder kürzlich aus der Kreisliga abgestiegen sind, wie etwa der TuS Ellmendingen oder die SpG Langenalb/Feldrennach. Diese Mannschaften zähle ich zu den heißesten Anwärtern auf die Spitzenplätze.

Unser Ziel ist es, diese Topteams zu fordern, ihnen Paroli zu bieten und im Idealfall selbst in den Kampf um die oberen Ränge einzugreifen. Die Kreisklasse A2 Pforzheim wird in diesem Jahr vermutlich sehr eng und spannend verlaufen, das macht die Saison besonders reizvoll.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Aus unserer Sicht trifft eher das Gegenteil zu. Im Amateurfußball beobachten wir leider einen Rückgang an Zuschauern im Vergleich zu früher, die Plätze sind seltener voll, das Interesse ist vielerorts rückläufig. Auch das Ehrenamt, das für den Spielbetrieb im Amateurbereich unverzichtbar ist, leidet zunehmend unter fehlendem Nachwuchs und sinkender Beteiligung.

Zwar bietet der Amateurfußball nach wie vor ehrliche Leidenschaft und Nähe zum Spiel, doch ohne engagierte Menschen im Umfeld und das Interesse aus der Region wird es schwer, diese Attraktivität langfristig aufrechtzuerhalten.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Wieder? Für mich gehört die deutsche Nationalmannschaft unabhängig von einzelnen Turnierergebnissen dauerhaft zur Weltspitze, mindestens in die Top 5. Deutschland hat über Jahrzehnte hinweg bewiesen, dass es zu den großen Fußballnationen gehört. Natürlich gab es wie bei jeder Nationalmannschaft Phasen mit Höhen und Tiefen, aber der strukturelle Unterbau, die Nachwuchsarbeit und die fußballerische Qualität sind weiterhin auf sehr hohem Niveau.

Die Erfolge der U21 wie die jüngste Vize-Europameisterschaft zeigen, dass im Hintergrund hervorragend gearbeitet wird. Das sind wichtige Bausteine für eine starke Zukunft des deutschen Fußballs. Die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA kann kommen.