»Wollen Heimspiel gewinnen«: Herterich Kampfansage trotz Rumpfelf

Bereits in der vergangenen Saison waren es enge und umkämpfte Duelle zwischen dem TSV Karlburg (in schwarz) und dem FC Bad Kissingen (rot-weiß). – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Am 5. Spieltag der Landesliga Nordwest empfängt der FC 06 Bad Kissingen am Samstag den makellosen Tabellenzweiten TSV Karlburg im Dr. Hans-Weiß-Sportpark. Während die Gäste mit der maximalen Ausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen und enormem Rückenwind anreisen, wollen die heimischen Kurstädter nach dem späten Punktgewinn in Röllbach vor eigenem Publikum die ungeschlagene Serie des Favoriten brechen. Der FC 06 Bad Kissingen rangiert nach vier absolvierten Partien mit vier Zählern auf dem 12. Tabellenplatz. Die Gäste aus Karlburg belegen hingegen punktgleich hinter Spitzenreiter Abtswind den 2. Rang und erlebten einen Traumstart in die neue Spielzeit.

Nun wartet mit dem noch verlustpunktfreien TSV Karlburg eine enorm hohe Hürde. Herterich zeigt großen Respekt vor der Qualität der Gäste: „Karlburg ist noch einmal eine deutlich schwerere Aufgabe. Sie haben bislang alle vier Spiele gewonnen und waren schon vergangene Saison eine Top-Fünf-Mannschaft. Sie verfügen über eine sehr spielstarke Doppelsechs, haben auf allen vier Offensivpositionen viel Qualität und mit Cedric Fenske einen sehr umsichtigen Abwehrchef.“

Die Kissinger sicherten sich am vergangenen Spieltag erst spät ein 1:1-Unentschieden bei der TuS Röllbach. Trainer Tim Herterich blickt folgendermaßen auf die Begegnung zurück: „Unser Plan war, hinten raus den entscheidenden Punch zu setzen. Leider wurde das durch den einzigen gefährlichen Konter des Gegners zunichtegemacht, den Röllbach zur Führung genutzt hat. Danach mussten wir dem Rückstand hinterherlaufen.“ Die Mannschaft zeigte jedoch Moral und belohnte sich kurz vor dem Ende mit dem Ausgleich. „Nach dem 1:1 hatten wir ein richtig gutes Momentum, haben uns dann aber durch zwei Gelb-Rote Karten selbst geschwächt. Trotzdem hatten wir sogar noch die große Chance auf den Sieg. Insgesamt müssen wir aber mit dem Punkt leben“, ordnet der Übungsleiter nüchtern ein.

Erschwert wird die Aufgabe durch eine angespannte personelle Lage beim FC 06. Neben dem verletzten Lukas Halbig fehlen auch Luka Maric und Fabio Seufert gesperrt. „Personell gehen wir aktuell schon etwas auf dem Zahnfleisch, auch aufgrund von Urlaubern und Verletzten. Dass Luka und Fabio nach ihren Gelb-Roten Karten gesperrt fehlen, tut uns zusätzlich weh“, erklärt der Kissinger Coach. Dennoch stellt er klar: „Wir haben im vergangenen Jahr zwei gute Spiele gegen Karlburg gemacht. Zuhause konnten wir gewinnen, auswärts stand am Ende eine knappe Niederlage. Deshalb ist die Marschroute klar: Wir wollen unser Heimspiel gegen Karlburg gewinnen.“

Bieber mahnt trotz Traumstart zur Wachsamkeit

Der TSV Karlburg reist nach dem jüngsten 2:1-Heimerfolg gegen den TSV Eisingen mit blütenreiner Weste an. Spielertrainer Christopher Bieber ordnet die aktuelle Momentaufnahme nüchtern ein: „Wir freuen uns über die Momentaufnahme. Wir haben jetzt in der englischen Woche neun Punkte geholt, da sind wir sehr glücklich drüber. Aber wir wissen es natürlich auch klar einzuordnen, dass wir gerade gegen Frammersbach und dann auch gegen Eisingen knappe Siege eingefahren haben, die ja auch in die andere Richtung hätten gehen können.“

Beim Heimsieg gegen Eisingen überzeugte Karlburg über weite Strecken, musste jedoch auch brenzlige Situationen überstehen. „Gegen Eisingen sind wir eigentlich sehr dominant aufgetreten, sind dann auch mit 1:0 in Führung gegangen, hatten das Spielgeschehen komplett in der Hand. Nichtsdestotrotz ist Eisingen brutal gefährlich nach Ballverlusten oder generell in Umschaltaktionen“, analysiert der 37-Jährige. Der entscheidende Treffer gelang schließlich per Distanzschuss: „Der Anschluss ist dann auch durch eine Umschaltaktion gekommen, wir konnten dann aber zurückschlagen und das ist auch so ein bisschen gerade das Momentum, was auf unserer Seite ist. Über einen Fernschuss sind wir dann nochmal zum Erfolg gekommen und das nehmen wir jetzt gerade echt gerne mit.“

Vor dem Gastspiel im Dr. Hans-Weiß-Sportpark stellt sich der TSV-Coach auf einen heißen Tanz ein: „Bad Kissingen ist ein ganz schwieriger Gegner. Wir hatten in der letzten Saison zwei Spiele. Das eine Spiel haben wir 2:0 verloren und das war klar und deutlich. Da war Bad Kissingen klar die bessere Mannschaft im Hinspiel. Im Rückspiel haben wir es 4:3 gezogen. War aber auch ein intensives, enges Spiel.“ Auch die Gäste müssen am Samstag improvisieren. „Wir müssen ein bisschen wechseln. Das gehört dazu. Wir haben einige Verletzte bzw. Ausfälle am Samstag. Aber das wollen wir dann im Kollektiv stemmen“, betont Bieber. Besonderes Augenmerk legt er auf die ruhenden Bälle des Gegners: „Standardsituationen sind sehr gefährlich. Es gibt da schon ein paar Punkte, die Bad Kissingen sehr gut macht. Aber natürlich fahren wir dahin, um das Spiel zu gewinnen.“





Ob der Karlburger Siegeszug auch in Bad Kissingen anhält oder ob die Heimelf trotz angespannter Personallage für eine Überraschung sorgt, entscheidet sich dann am Samstag ab 15:00 Uhr.

Die weiteren Spiele des 5. Spieltags:

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr TSV Mönchröden Mönchröden TuS Röllbach TuS Röllbach 15:00 PUSH

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr TuS Frammersbach Frammersbach FC Coburg FC Coburg 15:00 PUSH

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr DJK Hain DJK Hain TSV Abtswind TSV Abtswind 15:00 PUSH