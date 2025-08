„Wollen gewinnen“ – Otterfing im Finale des Toto-Pokals

Wie schon in der Saison 2024/25 ist der TSV Otterfing heuer der letzte Verein aus dem Landkreis Miesbach, der nach dem Saisonstart am vergangenen Wochenende noch im Rennen um den Toto-Pokal ist. Am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr ist der SV Ascholding/Thanning am Otterfinger Nordring zu Gast.