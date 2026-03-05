"Wollen erneut punkten" - Duell der Tabellennachbarn in Braunschweig

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete 1:1. In der vergangenen Saison konnte Fallersleben allerdings beide direkten Duelle für sich entscheiden. Während Acosta mit einer Niederlage gegen Northeim in die Rückrunde gestartet ist, holte Fallersleben zum Auftakt ein 2:2 gegen die Freien Turner und ist inzwischen seit drei Spielen ungeschlagen.

Trotzdem warnt Fallerslebens Sportdirektor Tom Daedelow davor, den Gegner zu unterschätzen: „Der BSC Acosta ist diese Saison stärker einzuschätzen als in der vergangenen Saison. Wir lassen uns von deren Niederlage in Northeim nicht blenden und werden fokussiert in den Prinzenpark fahren.“

Das Ziel für die Gäste ist dabei klar formuliert: „Für uns gilt es erneut Punkte mitzunehmen.“



