 2026-03-05T07:49:35.839Z

Spielvorbericht

"Wollen erneut punkten" - Duell der Tabellennachbarn in Braunschweig

Setzt sich die Heimstärke von BSC Acosta durch?

von NK · Heute, 14:59 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lea Bindewald

Am kommenden Sonntag trifft der Tabellenzehnte BSC Acosta auf den elftplatzierten VfB Fallersleben. Acosta hat aktuell zwei Punkte Vorsprung und gehört zu den stärksten Heimteams der Liga. In der Heimtabelle belegt der BSC den vierten Platz. Gute Voraussetzungen, um den ersten Sieg im neuen Jahr zu feiern..

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete 1:1. In der vergangenen Saison konnte Fallersleben allerdings beide direkten Duelle für sich entscheiden. Während Acosta mit einer Niederlage gegen Northeim in die Rückrunde gestartet ist, holte Fallersleben zum Auftakt ein 2:2 gegen die Freien Turner und ist inzwischen seit drei Spielen ungeschlagen.

Trotzdem warnt Fallerslebens Sportdirektor Tom Daedelow davor, den Gegner zu unterschätzen: „Der BSC Acosta ist diese Saison stärker einzuschätzen als in der vergangenen Saison. Wir lassen uns von deren Niederlage in Northeim nicht blenden und werden fokussiert in den Prinzenpark fahren.“

Das Ziel für die Gäste ist dabei klar formuliert: „Für uns gilt es erneut Punkte mitzunehmen.“

Ein Sieg wäre für beide Teams eminent wichtig, um von der Abstiegszone davonzueilen, denn durch den Sieg von Volkmarode in der Vorwoche wurde das Feld noch enger zusammengezogen.
Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Braunschweig.