„Wollen einen würdevollen Abschied bereiten“ – Aich-Veteran bestreitet sein letztes Spiel

Sportlich ist jegliche Brisanz raus aus dem Duell zwischen Raisting in AIch. Trotzdem wollen sich die Teams noch einmal von ihrer besten Seite zeigen.

Aich – Wenn sich der FC Aich am Samstag, 14 Uhr, beim Tabellenvierten SV Raisting nach nur einer Saison aus der Bezirksliga verabschiedet, will die Mannschaft von Trainer Marcel Aue noch einmal alles geben, um die Spielzeit nicht mit einer weiteren Niederlage zu beenden. „Vor allem wollen wir unseren Mitspieler Roman Sixt, der nach dem Spiel seiner Fußballschuhe an den Nagel hängt, einen würdevollen Abschied bereiten“, sagt Aue. Der inzwischen 36-jährige Sixt hat die vergangenen viereinhalb Jahre das Trikot des FCA getragen.

Die gesamte Mannschaft habe versprochen, sich noch einmal so richtig reinzuhängen, so Aue. „Ich denke aber auch Raisting, deren Aufstiegs-Hoffnung erst unlängst zerplatzte, wird die Saison nicht mit einer Niederlage beenden wollen.“ Beide Mannschaften werden deshalb in der eigentlich bedeutungslosen Begegnung noch einmal alles geben werden, glaubt Aue. Und: „Beide können ohne Druck befreit aufspielen.“ (Dieter Metzler)