„Wollen eine solide Saison spielen“ - Vorschau zur Frauen Landesliga

Die Vorfreude auf die neue Saison in der Frauen-Landesliga Süd steigt. In der kommenden Spielzeit ist Niederbayern stark vertreten. Mit der zweiten Mannschaft des FC Ruderting, dem SV Frauenbiburg, dem SV Kirchberg im Wald sowie dem FC Alburg gehen gleich vier Teams aus der Region an den Start. Noch vor dem offiziellen Saisonbeginn Ende August haben wir bei den niederbayerischen Trainerinnen und Trainern schon ein paar Einblicke einholen können.