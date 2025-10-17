»Wollen ein anderes Gesicht zeigen«: Vorschau 8.Spieltag

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Personell kommen wir durch die vielen Ausfälle derzeit auf der letzten Rille daher. Das ändert aber nichts daran, dass wir selbstbewusst auftreten werden. Uns ist bewusst, dass Alburg bislang häufig unter Wert geschlagen wurde und ein sehr gefährlicher Gegner ist. Wir müssen den gleichen Einsatz zeigen wie in der vergangenen Woche und spielerisch noch eine Schippe drauflegen, dann bin ich überzeugt, dass die Punkte in Frauenbiburg bleiben.“

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir stehen auswärts vor einer sehr starken Mannschaft, das kommt für uns sicherlich zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt. Wir wissen, dass wir als klarer Außenseiter in die Partie gehen. Trotzdem wollen wir die Situation annehmen und die Not zur Tugend machen. Entscheidend wird sein, an die gute erste Halbzeit aus der vergangenen Woche anzuknüpfen und mit denselben Tugenden ins Spiel zu gehen. Die Mannschaft hat unter der Woche gut gearbeitet, wir haben an einigen Details gefeilt und wollen versuchen, unsere kleine Chance zu nutzen. Vielleicht gelingt es uns, einen oder sogar drei Punkte mitzunehmen.“