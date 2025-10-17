»Wollen ein anderes Gesicht zeigen«: Vorschau 8.Spieltag

Am 8. Spieltag der Landesliga Süd trifft der derzeitige Tabellenzweite aus Frauenbiburg am Samstag im Niederbayernderby auf das Tabellenschlusslicht aus Alburg. Die Kirchbergerinnen bekommen es mit Amicitia München zu tun, ein Duell, das es in der vergangenen Saison bereits in der Bayernliga gegeben hat. Der Tabellenzehnte aus Ruderting reist nach München und hofft, gegen Wacker die nächsten Punkte einfahren zu können.
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Personell kommen wir durch die vielen Ausfälle derzeit auf der letzten Rille daher. Das ändert aber nichts daran, dass wir selbstbewusst auftreten werden. Uns ist bewusst, dass Alburg bislang häufig unter Wert geschlagen wurde und ein sehr gefährlicher Gegner ist. Wir müssen den gleichen Einsatz zeigen wie in der vergangenen Woche und spielerisch noch eine Schippe drauflegen, dann bin ich überzeugt, dass die Punkte in Frauenbiburg bleiben.“
Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir stehen auswärts vor einer sehr starken Mannschaft, das kommt für uns sicherlich zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt. Wir wissen, dass wir als klarer Außenseiter in die Partie gehen. Trotzdem wollen wir die Situation annehmen und die Not zur Tugend machen. Entscheidend wird sein, an die gute erste Halbzeit aus der vergangenen Woche anzuknüpfen und mit denselben Tugenden ins Spiel zu gehen. Die Mannschaft hat unter der Woche gut gearbeitet, wir haben an einigen Details gefeilt und wollen versuchen, unsere kleine Chance zu nutzen. Vielleicht gelingt es uns, einen oder sogar drei Punkte mitzunehmen.“
Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Da das letzte Heimspiel, damals noch in der Bayernliga, gegen Amicitia leider mit 0:3 endete, möchten wir morgen alles daransetzen, diesmal etwas Zählbares mitzunehmen. Für unser Ziel, den Klassenerhalt zu sichern, wären drei Punkte enorm wichtig, damit wir in dieser sehr engen Liga nicht nach unten abrutschen. Jeder Punkt kann am Ende entscheidend sein. Personell müssen wir leider auf Isabell Plüschke und Sophie Haller verzichten, die beide privat verhindert sind.“
Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting): „Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende hat die Mannschaft im Training die richtige Reaktion gezeigt. Die Stimmung ist gut und wir haben gezielt an den entscheidenden Schwachpunkten gearbeitet. Diese mannschaftliche Geschlossenheit wird es am Sonntag brauchen, um etwas Zählbares aus München mit nach Ruderting nehmen zu können. Entscheidend wird sein, dass wir ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt. Wir haben großes Vertrauen in uns und sind überzeugt, dass uns das gelingen wird.“