"Wollen Druck nach vorne ausüben"

Patrick Welle und Güray Der, Trainer des Karlsruher A-Ligisten VfB Grötzingen, machen den FuPa Baden Wintercheck für beide Mannschaften.

Wir sind mit der Hinrunde sehr zufrieden. Natürlich gibt es immer Luft nach oben.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Ein Spieler hat uns verlassen. Ansonsten bleibt das Team zusammen und unverändert.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Die Liga bleibt spannend und ausgeglichen – echte Überraschungen gab es bisher nicht.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Als Mannschaft gehen wir in die Rückrunde mit klarem Ziel: Weiter oben mitspielen und zusammen alles geben, um noch mehr Druck nach vorne zu machen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Viertelfinale für unsere Jungs ist auf jeden Fall möglich. Topfavoriten Frankreich und England.

Zweite Mannschaft

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Nach einem holprigen Start in der neuen Liga haben wir uns gefangen und spielen inzwischen eine starke Rolle. Unsere jungen Talente, die ihr erstes Jahr bei den Senioren bestreiten, fügen sich hervorragend ins Team ein. Insgesamt können wir mit unserer Entwicklung sehr zufrieden sein und wollen weiter Gas geben.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Einige Spieler kehren nach überstandenen Verletzungen zurück.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Die Liga bleibt spannend und ausgeglichen – echte Überraschungen gab es bisher nicht. Aber in der Rückrunde wird garantiert die ein oder andere Mannschaft nochmal Vollgas geben, um sich nach vorne zu kämpfen.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unsere Ziele für die Rückrunde sind klar: Wir wollen weiterhin starke Spiele abliefern und die Entwicklung unserer Spieler konsequent vorantreiben. Gemeinsam wollen wir den nächsten Schritt machen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Ich denke, die Nationalmannschaft wird bei der WM eine gute Rolle spielen. Für den ganz großen Coup wird es allerdings schwer, denn andere Teams wie Frankreich sind in der Breite qualitativ noch stärker aufgestellt.