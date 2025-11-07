»Wollen dominant auftreten«: Vorschau 10. Spieltag

10. Spieltag der Landesliga Süd: Im niederbayerischen Derby trifft Kirchberg auf Ruderting. Alburg hofft derweil, im Heimspiel gegen Augsburg den ersten Heimsieg der Saison einzufahren. Tabellenführer Frauenbiburg bekommt es zudem mit Wacker München zu tun.
Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Wir wollen an die starke Leistung vom Sonntag anknüpfen. Unser Spiel bis zum Tor war wirklich gut, aber an der Chancenauswertung müssen wir definitiv arbeiten. In Augsburg haben wir es trotz vieler hochkarätiger Möglichkeiten bis zur letzten Minute spannend gemacht, das darf uns nicht noch einmal passieren. Personell müssen wir am Wochenende auf Stephanie Mejstrik (Schulterverletzung) und Sophie Riepl (Fortbildung) verzichten. Hinter einigen Spielerinnen steht zudem noch ein Fragezeichen.“
Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Nach dem Überraschungserfolg gegen Thenried geht’s jetzt zum Derby nach Kirchberg. Auch in diesem Spiel haben wir wieder keinen Druck, was uns wieder in die Karten spielen kann. Bringen wir erneut die gleiche Intensität und spielerische Klasse auf den Platz, ist auch in diesem Spiel wieder was drin.“
Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Nach der spielfreien Pause stehen für uns nun zwei richtungsweisende Partien gegen direkte Abstiegskonkurrenten an. Natürlich setzen wir alles daran, endlich unseren ersten Heimsieg einzufahren. Gleichzeitig hoffen wir, dass wir uns für die guten Leistungen der vergangenen beiden Spiele, in denen wir trotz ordentlicher Auftritte ohne Punkte dagestanden sind, nun endlich belohnen können. Die Mannschaft hat in den vergangenen zwei Wochen sehr gut gearbeitet, sodass wir überzeugt sind, dass wir zu Hause die drei Punkte holen können.“
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir haben das spielfreie Wochenende genutzt um uns zu erholen und die Akkus nochmals für die letzten Spiele aufzuladen. Gegen Wacker wollen wir wieder dominat auftreten und 3 Punkte holen.“