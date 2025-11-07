»Wollen dominant auftreten«: Vorschau 10. Spieltag

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Wir wollen an die starke Leistung vom Sonntag anknüpfen. Unser Spiel bis zum Tor war wirklich gut, aber an der Chancenauswertung müssen wir definitiv arbeiten. In Augsburg haben wir es trotz vieler hochkarätiger Möglichkeiten bis zur letzten Minute spannend gemacht, das darf uns nicht noch einmal passieren. Personell müssen wir am Wochenende auf Stephanie Mejstrik (Schulterverletzung) und Sophie Riepl (Fortbildung) verzichten. Hinter einigen Spielerinnen steht zudem noch ein Fragezeichen.“

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Nach dem Überraschungserfolg gegen Thenried geht’s jetzt zum Derby nach Kirchberg. Auch in diesem Spiel haben wir wieder keinen Druck, was uns wieder in die Karten spielen kann. Bringen wir erneut die gleiche Intensität und spielerische Klasse auf den Platz, ist auch in diesem Spiel wieder was drin.“





