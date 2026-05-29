„Wollen diese Zeit bestmöglich genießen“: FCO gastiert in Pirna

Nach der bitteren 0:2-Heimniederlage im Spitzenspiel gegen die SG Taucha 99 steht für den FC Oberlausitz Neugersdorf am kommenden Samstag (30. Mai) eine vermeintliche Pflichtaufgabe auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Stefan Richter reist zum VfL Pirna-Copitz 07. Die Rollenverteilung vor diesem Duell des 27. Spieltags der Landesliga Sachsen könnte kaum eindeutiger sein: Während die Neugersdorfer mit 52 Punkten den vierten Tabellenplatz belegen, rangiert der Gastgeber mit lediglich fünf Zählern und einer Bilanz von zwei Siegen aus 26 Partien abgeschlagen am Tabellenende. Der Abstieg der Westlausitzer, die zuletzt mit 1:3 beim Reichenbacher FC unterlagen, ist bereits besiegelt.
Auch das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg eine sichere Angelegenheit für den FCO. Dennoch birgt die tabellarische Konstellation im letzten Saisondrittel für den Favoriten Gefahren. Da der Zug nach ganz oben zu Dynamo Dresden II (63 Punkte) und Taucha (60 Punkte) abgefahren ist, droht im Saisonendspurt ein Spannungsabfall. Dem tritt FCO-Kapitän Karl Petrick jedoch entschieden entgegen. Der Routinier sieht die verbleibenden Wochen als Frage des Charakters und der mannschaftlichen Geschlossenheit.
„Wir haben nur noch vier Wochen gemeinsam und wollen diese Zeit bestmöglich genießen. Das gelingt natürlich am besten mit guten Ergebnissen und ansprechenden Spielen“, blickt Petrick voraus. Für die Mannschaft geht es in den verbleibenden vier Partien auch darum, Eigenmotivation zu beweisen. Der Kapitän stellt klare Forderungen an das Stimmungsbild innerhalb der Kabine: „Am Ende wird sich zeigen, wer weiterhin den Ehrgeiz und die Motivation mitbringt, Spiele gewinnen zu wollen – auch wenn es tabellarisch im Grunde nur noch um die goldene Ananas geht.“
Hinter den Kulissen laufen beim FCO ohnehin bereits die Planungen für die neue Spielzeit, was dem aktuellen Kader eine zusätzliche Dynamik verleiht. „Nach der Saison wird es schließlich wieder einen gewissen Umbruch geben: Spieler werden gehen, neue dazukommen“, erklärt Petrick den Status quo der Kaderstruktur. Umso wichtiger sei es, die aktuelle Konstellation positiv zu Ende zu bringen: „Deshalb wollen wir die verbleibende gemeinsame Zeit genießen, gute Spiele abliefern und weiterhin Spielfreude zeigen.“
Dass der Tabellenletzte aus Pirna-Copitz trotz allem kein Selbstläufer wird, ist dem Tabellenvierten bewusst. Wenn der FCO den vierten Platz gegen die dicht aufgerückte Konkurrenz aus Laubegast und Riesa (jeweils 51 Punkte) verteidigen will, ist ein professioneller Auftritt unerlässlich. Petrick mahnt daher zur vollen Konzentration: „Auch wenn wir beim bereits feststehenden Absteiger als Favorit ins Spiel gehen, gilt wie immer: Wenn die Einstellung nicht stimmt und wir nicht den nötigen Einsatz und Elan auf den Platz bringen, können wir dort schnell Punkte liegen lassen.“