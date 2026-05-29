„Wollen diese Zeit bestmöglich genießen“: FCO gastiert in Pirna

Auch das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg eine sichere Angelegenheit für den FCO. Dennoch birgt die tabellarische Konstellation im letzten Saisondrittel für den Favoriten Gefahren. Da der Zug nach ganz oben zu Dynamo Dresden II (63 Punkte) und Taucha (60 Punkte) abgefahren ist, droht im Saisonendspurt ein Spannungsabfall. Dem tritt FCO-Kapitän Karl Petrick jedoch entschieden entgegen. Der Routinier sieht die verbleibenden Wochen als Frage des Charakters und der mannschaftlichen Geschlossenheit.

„Wir haben nur noch vier Wochen gemeinsam und wollen diese Zeit bestmöglich genießen. Das gelingt natürlich am besten mit guten Ergebnissen und ansprechenden Spielen“, blickt Petrick voraus. Für die Mannschaft geht es in den verbleibenden vier Partien auch darum, Eigenmotivation zu beweisen. Der Kapitän stellt klare Forderungen an das Stimmungsbild innerhalb der Kabine: „Am Ende wird sich zeigen, wer weiterhin den Ehrgeiz und die Motivation mitbringt, Spiele gewinnen zu wollen – auch wenn es tabellarisch im Grunde nur noch um die goldene Ananas geht.“

Hinter den Kulissen laufen beim FCO ohnehin bereits die Planungen für die neue Spielzeit, was dem aktuellen Kader eine zusätzliche Dynamik verleiht. „Nach der Saison wird es schließlich wieder einen gewissen Umbruch geben: Spieler werden gehen, neue dazukommen“, erklärt Petrick den Status quo der Kaderstruktur. Umso wichtiger sei es, die aktuelle Konstellation positiv zu Ende zu bringen: „Deshalb wollen wir die verbleibende gemeinsame Zeit genießen, gute Spiele abliefern und weiterhin Spielfreude zeigen.“