"Wollen die Ungeschlagen-Serie so lange wie möglich aufrechterhalten"

FuPa Baden Wintercheck +++ FV 03 Ladenburg

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Nach einem Saisonstart mit schwankenden Leistungen, haben wir uns nach dem ersten Drittel der Hinrunde stabilisiert und relativ souverän unsere Punkte eingefahren. Wir sind jetzt seit elf Spielen ungeschlagen und stehen auf dem 2. Tabellenplatz. Nur der Abstand zu Käfertal ist leider etwas größer als man sich das wünschen würde. Was aber auch daran liegt, dass Käfertal wirklich eine starke Runde spielt, ohne große Ausrutscher.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Zum jetzigen Stand wird sich im Kader und dem Betreuerteam zur Rückrunde nichts ändern.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Es gibt immer Verbesserungspotenzial in allen Bereichen eines Teams. Bei uns würde ich sagen, dass man in der Defensive die individuellen Patzer abschalten muss, was sich allerdings im Verlauf der Vorrunde schon gebessert hat. Und man könnte in der Offensive, auch wenn wir den besten Sturm der Liga stellen, die ein oder andere Großchance besser und konzentrierter nutzen.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Definitiv die beiden Aufsteiger TSV Schönau und der SC Blumenau. Die Schönauer stehen mit drei Punkten weniger als wir auf dem dritten Tabellenplatz und waren auch die letzte Mannschaft, die uns schlagen konnte. Der SC Blumenau hat, finde ich sogar für das Potenzial, das die Mannschaft gegen uns abgerufen hat, ein paar Punkte zu wenig auf dem Konto. Sie haben eine junge Mannschaft und eine gute Spielidee.