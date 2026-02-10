Wollen die Sportfreunde Neersbroich aufsteigen?

Besonders herausragend war – wie in den vergangenen Spielzeiten – die Defensivleistung. 19 Gegentore in 14 Spielen sprechen eine klare Sprache. Diese Konstanz in der Abwehrarbeit ist mittlerweile fast schon ein Markenzeichen. Wer in Neersbroich zu Gast ist, weiß inzwischen, dass ein Torerfolg ein hartes Stück Arbeit ist. Dabei, und das betont der frühere Offensivspieler Glogau, sei diese überragende Statistik nicht das Zufallsprodukt eines destruktiven Spielstils. „Wir trainieren eigentlich einen sehr offensiven Fußball, aber die Jungs haben einfach verstanden, dass eine gute Defensive die Offensivarbeit erleichtert“, sagt der Trainer. Ein wichtiger Faktor im Gefüge ist Christian Lodes, der 20-jährigen Torhüter der Neersbroicher: „Er hat uns sehr häufig Punkte gerettet", sagt Glogau.
Problematisch waren indes die teils schwachen Auftritte gegen vermeintlich niederklassige Gegner. „Die Spiele, in denen unsere Gegner nicht das Spiel machen, gestalten sich für uns am schwierigsten“, moniert Glogau und fügt an: „In diesen Spielen stellen wir uns einfach ungeschickt an und brauchen schlicht zu lange, um einen Abwehrriegel zu knacken.“ Letztlich sei es egal, wo die Mannschaft ihre Punkte hole – aber für den Kopf sei es nicht ideal, diese vermeintlich sicheren Zähler liegenzulassen.
Vor allem Standardsituationen sieht Glogau als klare spielerische Baustelle: Hier fehle es an Konsequenz und Ertrag. Einen weiteren Erklärungsansatz für liegen gelassene Punkte liefert ein altes Stammleiden der Neersbroicher: ihr fortwährendes Verletzungspech. „Einige Ergebnisse sind sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass wir so viele Verletzte hatten“, so der Trainer. Dann musste Glogau immer wieder auf Akteure der eigenen A-Jugend zurückgreifen, die nicht eingespielt waren. „Letztendlich hat das aber natürlich, wie man am Tabellenplatz sieht, trotzdem gut funktioniert.“
Eine feste Punktemarke gibt Glogau zu Saisonbeginn stets vor: 30 Zähler. Wenn diese erreicht seien, könne man sicher sein, nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Bis dahin fehlt, bei aktuellen 27 Punkten, nicht mehr viel. Was einen möglichen Aufstieg angeht, gibt er sich gewohnt gelassen: „Das Ziel ist in erster Linie Spaß am Fußball“, sagt Glogau. „Natürlich will ich auch gewinnen, sonst wäre ich ein schlechter Trainer und Berater. Aber man muss sich immer vor Augen führen, wo man herkommt.“ Denn man sehe bei den Mannschaften, die in die Bezirksliga aufgestiegen seien, dass dieser Schritt nicht für jedes Team erstrebenswert sei, führt er weiter aus. Das heiße jedoch nicht, dass die Neersbroicher nicht weiter oben angreifen wollten.