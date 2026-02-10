Wollen die Sportfreunde Neersbroich aufsteigen?

Eine feste Punktemarke gibt Glogau zu Saisonbeginn stets vor: 30 Zähler. Wenn diese erreicht seien, könne man sicher sein, nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Bis dahin fehlt, bei aktuellen 27 Punkten, nicht mehr viel. Was einen möglichen Aufstieg angeht, gibt er sich gewohnt gelassen: „Das Ziel ist in erster Linie Spaß am Fußball“, sagt Glogau. „Natürlich will ich auch gewinnen, sonst wäre ich ein schlechter Trainer und Berater. Aber man muss sich immer vor Augen führen, wo man herkommt.“ Denn man sehe bei den Mannschaften, die in die Bezirksliga aufgestiegen seien, dass dieser Schritt nicht für jedes Team erstrebenswert sei, führt er weiter aus. Das heiße jedoch nicht, dass die Neersbroicher nicht weiter oben angreifen wollten.