»Wollen die Sache zügig vom Tisch haben«: Regen ist guter Dinge

"Wir haben absolutes Vertrauen in Mannschaft und Trainer. Dass wir in dieser nicht zufriedenstellenden Situation sind, haben wir uns definitiv selbst zuzuschreiben. Allerdings hatten wir auch Pech mit zum Teil langwierigen Ausfallzeiten von Leistungsträgern. Grundsätzlich steckt im Team aber jede Menge Qualität und wir sind optimistisch gestimmt, dass die Jungs das auch im Frühjahr unter Beweis stellen und die Klasse halten werden. Wir wollen die Sache zügig vom Tisch haben", sagt Regens Spartenleiter Andreas Greil. Wölfl, Koller & Co. stehen erst seit letzter Woche wieder auf dem Platz und legten damit deutlich später als die meisten Mitkonkurrenten los. "Wir haben keinen Kunstrasenplatz und selbst letzte Woche waren die Platzverhältnisse noch sehr widrig. Es ist aber nicht so, dass unsere Spieler vor dem offiziellen Auftakt auf der faulen Haut gelegen sind, da im Fitnessbereich einiges abgearbeitet werden musste", berichtet Greil.







Kommende Woche bricht die TSV-Crew für einige Tage Richtung Gardasee auf, wo am Feinschliff für den Klassenerhalt gearbeitet wird. Mit Marco Reichenberger (FC Langdorf) und Lukas Mühlbauer (SV Arnbruck) verabschiedeten sich im Winter zwei Ergänzungsspieler, zudem steht Routinier Tobias Franke aufgrund einer Bau-Maßnahme bis auf Weiteres nicht mehr zur Verfügung. "Im Gegenzug kehren lange Zeit verletzt gewesene Spieler wie Alexander Schaller ins Team zurück. Auch etablierte Kräfte wie Lukas Schmid und Stephan Klauser verpassten vor der Winterpause viele Partien und sind jetzt wieder fit. Talent Max Kappl befindet sich mittlerweile wieder im Aufbautraining", informiert der TSV-Fußballboss. Für Aufsehen sorgte der vor ein paar Wochen kommunizierte Wechsel von Torjäger Günther Denk, der in der kommenden Saison für den Erzrivalen SC Zwiesel auflaufen wird. "Günther hat uns schon im letzten Sommer mitgeteilt, dass es für ihn vermutlich das letzte Jahr bei uns sein wird. Allerdings sind wir davon ausgegangen, dass er sich dann höherklassig orientieren wird. Dass es nun der SC Zwiesel geworden ist, hat uns überrascht, spielt aber für uns keine Rolle", sagt Greil, auf dessen Agenda sehr weit oben steht, einen Nachfolger für den Goalgetter zu verpflichten.