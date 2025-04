„Wollen die positive Energie nutzen“ – Schlusslicht Aich muss zum Vorletzten Habach

Gelingt dem FC Aich der zweite Sieg in Folge? Diese Frage stellt sich in dieser Saison zum ersten Mal – und dennoch könnte die Antwort ja lauten.

Aich – Am vergangenen Sonntag hat es der FC Aich im 24. Anlauf endlich geschafft und mit einem 2:1-Sieg über den TSV Neuried den ersten Saison-Dreier bejubelt. „Endlich ist uns der langersehnte Sieg gelungen“, freute sich Aue. „Das soll aber kein One-hit-Wonder bleiben“, meinte der Aicher Coach. „Wir wollen die positive Energie nutzen und gleich nachlegen“, so Aue.

Inwieweit der erste Saison-Dreier der Mannschaft von Trainer Marcel Aue Selbstvertrauen wieder zurückgebracht hat, kann das Liga-Schlusslicht am Samstag beweisen, wenn es beim Tabellenvorletzten ASV Habach gastiert. Anpfiff ist um 15 Uhr

Mehr Kellerduell als zwischen diesen beiden geht kaum. Das belegen auch die nackten Zahlen: Am Samstag stehen sich die beiden Schießbuden der Liga gegenüber, was vielleicht auf viele Tore hoffen lässt. Aich hat bisher 77, Habach 52 Gegentore kassiert. Allerdings haben sich auch die Sturmreihen beider Vereine bei der Trefferausbeute zurückgehalten. Aich traf 23 Mal, Habach 25 Mal. Und noch ein Kuriosum: Es treffen die heimschwächste auf die auswärtsschwächste Mannschaft aufeinander. Von daher geht wohl keine Mannschaft als Favorit ins Spiel. „Mal sehen, wer an diesem Tag das Glück auf seiner Seite hat“, sagt Aue. (Dieter Metzler)