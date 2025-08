"Wollen die Nummer 1 werden": Chlodwig Zülpich peilt Topplatzierung an

Nach einer kurzen Pause startete das Team am 2. August in die offizielle Vorbereitung. „Nach zwei Wochen ohne Fußball, was allen bestimmt gut tat, sind wir nicht mehr vom Platz fernzuhalten. Für die ganz Jecken gab es mittwochs ein ‚just for fun kicken‘“, so Metzger. Bis zum Saisonstart Anfang September steht nun ein umfangreiches Programm mit Trainingslager, Testspielen und einem Leistungsvergleich an. Am 30. August trifft Zülpich dabei auf drei namhafte Gegner – ein erster Gradmesser für die neue Spielzeit.